Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важно

Во вторник, 29 мая, появилась новость, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Вечером 30 мая "убитый" появился перед камерами на брифинге СБУ, где рассказал увлекательную историю об инсценировке убийства ради задержания преступников.

Журналисты 24 Канала собрали для вас всю имеющуюся информацию об этой эффектной инсценировке, и разобрались, для чего это было нужно.

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Кто такой Аркадий Бабченко?

Российский журналист. Военный корреспондент. Работал, в частности в российских изданиях "Московский комсомолец" и "Новая газета". Участвовал в обеих российских войнах в Чечне. Освещал конфликты в Южной Осетии. Работал военным корреспондентом на Донбассе с началом боевых действий на востоке Украины.

В начале 2017 года покинул территорию России, объяснив это угрозами в свой адрес и предупреждениями о начале травли. Выехал в Прагу. Затем жил в Киеве. В последнее время работает на крымскотатарском телеканале ATR.

Почему всех напугало его "убийство"?

Потому что это было уже не первое убийство российских граждан в Киеве за последнее время. Все они были активными критиками действующей российской власти и своеобразными символами войны Украины с Россией. Именно за это, кстати, в течение 30 мая все критиковали украинские спецслужбы, которые не способны защитить тех, кто поддерживает Украину и откровенно говорит о всех ужасах войны.

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Кроме того, "убийство" Бабченко было организовано особенно гнусно: его "застрелили" на пороге собственной квартиры несколькими выстрелами в спину. Когда в квартире была вся его семья.

Как он воскрес?

Эффектно. И жестоко. Почти сутки все, кто знал об одном из самых известных публицистов, верили, что его жестоко казнили. Вечером глава СБУ Василий Грицак на брифинге сообщил, что Служба безопасности заранее получила информацию о подготовке покушения на жизнь журналиста.

"Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", – сказал глава СБУ, после чего Бабченко зашел в зал.

Реакция на воскрешение Бабченко была чрезвычайно бурной. Особенно – в его родной редакции.

Реакция редакции канала ATR на воскрешение Бабченко

Для чего это было нужно?

Чтобы предотвратить настоящее убийство Бабченко, задержать его организаторов и исполнителей и предупредить другие их преступления.

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Уже известно, что для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил выполнение преступления своему знакомому, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины. В то же время указанный бывший АТОшник сотрудничал со спецслужбами. После якобы "выполнения" заказа завербованный гражданин Г, получивший указанную информацию, был задержан.

Что говорят силовики?

Что операция планировалась длительное время. В виде задатка организатор передал исполнителю 15 тысяч долларов. А в целом гражданин Г. получил от российских спецслужб России для убийства Бабченко 40 тысяч долларов. Из этой суммы 10 тысяч долларов организатор преступления оставил себе, как посреднику.

После убийства Бабченко Г. планировал покинуть Украину. У него уже был приобретен билет. Он, по нашим предварительным данным, планировал через третью страну уехать в Российскую Федерацию. Показательно, что кроме денег Г. передал через телефонный мессенджер досье на Аркадия Бабченко. В этом досье есть данные о нем лично, его персональные банковские карточные счета, данные о членах его семьи и многое другое,

– рассказал Грицак.

На выполнение задания спецслужб РФ гражданин Г. должен был закупить оружие и боеприпасы, заложить базы с этим оружием на территории центра Украины. Сейчас с гражданином Г. проводятся следственные действия и продолжается ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания.

Почему это важно?

Потому что в стране все еще идет война с Россией и заказ политических убийств – это все еще нормальная практика российских спецслужб. Потому что это демонстрирует, что наши силовики, несмотря на чрезмерный креатив, все же способны на эффективную работу.

Сам Бабченко отметил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве 26 мая.

На самом деле предотвратили другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве некий ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, вероятно, по всей видимости, это должен был быть я,

– сказал он.