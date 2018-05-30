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Аркадий Бабченко живой: журналист впервые прокомментировал ситуацию со своим "убийством"

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Аркадий Бабченко живой – новости 30 мая 2018
Аркадий Бабченко живой – новости 30 мая 2018 / Фото из открытых источников

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого вчера, 29 мая, якобы застрелили в Киеве, оказался живым. Он рассказал, что был причастен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины относительно покушения на него.

Об этом заявил сам Бабченко во время брифинга СБУ в Киеве.

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Отметим, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга сообщил, что журналист Аркадий Бабченко жив, и пригласил его выйти в зал, чтобы доказать это всем присутствующим.

Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня приобщили к делу месяц назад. За это время я увидел как ребята работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге, результатом стала эта спецоперация,
– рассказал Бабченко.

По словам журналиста, за его убийство должны были заплатить 40 тысяч долларов.

Также, Бабченко добавил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве 26 мая.

"На самом деле предотвратили другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве некий ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, вероятно, по всей видимости, это должен был быть я", – сказал он.

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Журналист заметил, что то, что заказчиками была показана его фотография, которая есть только в его паспорте гражданина России и в паспортном столе, свидетельствует о том, что вся информация шла из государственных служб РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что не имел причин отказываться от предложения принять участие в этой спецоперации.

Оттуда давили очень сильно, на выполнение этого заказа дали две недели. Потом начали подгонять, думали видимо все-таки до Лиги Чемпионов, приходилось как-то уворачиваться, придумывать отмазки, поэтому и "ногу сломал", хоть ее и не ломал. Потом пришлось типа куда-то уехать,
– добавил Бабченко.

Напомним, российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили вечером 29 мая в собственном доме в Киеве.

Теги: Новости Украины Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ
Источник: 24 Канал
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