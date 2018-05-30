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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бабченко вперше прокоментував ситуацію зі своїм "вбивством"

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Бабченко дав перший коментар щодо замаху на себе
Бабченко дав перший коментар щодо замаху на себе / Фото з відкритих джерел

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, що був причетний до спецоперації по запобіганню терактів російських спецслужб на території України щодо замаху на нього.

Про це заявив сам Бабченко під час брифінгу СБУ в Києві.

"Наскільки мені відомо, ця операція готувалася 2 місяці. Мене долучили до справи місяць тому. За цей час я побачив як хлопці працювали, як вони рили носом... Весь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, опрацьовували, діяли. І в підсумку, результатом стала ця спецоперація", - розповів Бабченко.

Окрім того, за словами журналіста, за його вбивство мали заплатити 40 тисяч доларів.

Новина доповнюється...

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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