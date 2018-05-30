Бабченко вперше прокоментував ситуацію зі своїм "вбивством"

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, що був причетний до спецоперації по запобіганню терактів російських спецслужб на території України щодо замаху на нього.

Про це заявив сам Бабченко під час брифінгу СБУ в Києві.

"Наскільки мені відомо, ця операція готувалася 2 місяці. Мене долучили до справи місяць тому. За цей час я побачив як хлопці працювали, як вони рили носом... Весь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, опрацьовували, діяли. І в підсумку, результатом стала ця спецоперація", - розповів Бабченко.

Окрім того, за словами журналіста, за його вбивство мали заплатити 40 тисяч доларів.

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