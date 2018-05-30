"Вбивство" Бабченка: в СБУ повідомили, скільки ще вбивств планував організатор замаху
Організатор, який готував замах на російського журналіста Аркадія Бабченка, планував усунути 30 осіб на території України.
Ввечері 29 травня з'явилась інформація про те, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.
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30 травня під час брифінгу СБУ у Києві голова СБУ Василь Грицак повідомив, що "вбивство" журналіста було інсценуванням, а сам Аркадій Бабченко живий. Він особисто прийшов на брифінг.
Інсценування вбивства Бабченка було організоване, щоб затримати організатора російського журналіста. Організатор таки був затриманий у Києві.
В СБУ повідомили деталі спецоперації.
Зокрема, голова СБУ Василь Грицак повідомив, що організатор замаху на Бабченка планував ще 30 убивств.
Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення – вдумайтеся в цифру – 30 осіб на території України, це замовлення було пробним ... Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але я не буду їх називати,
– зазначив Василь Грицак.
Хто такий Аркадій Бабченко?
Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працює ведучим на телеканалі ATR.