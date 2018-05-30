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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Вбивство" Бабченка: в СБУ повідомили, скільки ще вбивств планував організатор замаху

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"Вбивство" Аркадія Бабченка було спецоперацією СБУ / 24 Канал

Організатор, який готував замах на російського журналіста Аркадія Бабченка, планував усунути 30 осіб на території України.

Ввечері 29 травня з'явилась інформація про те, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Читайте також: Аркадій Бабченко живий: журналіст вперше прокоментував ситуацію зі своїм "вбивством"

30 травня під час брифінгу СБУ у Києві голова СБУ Василь Грицак повідомив, що "вбивство" журналіста було інсценуванням, а сам Аркадій Бабченко живий. Він особисто прийшов на брифінг.

Інсценування вбивства Бабченка було організоване, щоб затримати організатора російського журналіста. Організатор таки був затриманий у Києві.

В СБУ повідомили деталі спецоперації.

Зокрема, голова СБУ Василь Грицак повідомив, що організатор замаху на Бабченка планував ще 30 убивств.

Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення – вдумайтеся в цифру – 30 осіб на території України, це замовлення було пробним ... Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але я не буду їх називати,
– зазначив Василь Грицак.

Хто такий Аркадій Бабченко?
Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працює ведучим на телеканалі ATR.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 Канал
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