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Инсценировка убийства Бабченко: подробности операции от СБУ

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Место "убийства" Аркадия Бабченко в Киеве / NurPhoto

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось предупредить заказное убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, организаторами которого оказались спецслужбы России.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативникам спецслужбы удалось установить, что подготовка террористического акта относительно Бабченко является лишь одним элементом операции российских спецслужб.

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По словам представителей спецслужбы, операция российских спецслужб в целом является нацеленной на физическое уничтожение граждан России, которые из-за своих политических убеждений были вынужденны покинуть территорию страны и сейчас проживают в Украине или государствах Евросоюза. Подчеркивается, что прежде всего российские спецслужбы намерены ликвидировать общественных активистов и журналистов, которые публично критикуют действующую власть РФ.

"Цинизм российских "чекистов" дошел до того, что уже через час после первого информационного сообщения о покушении на жизнь Бабченко следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, также россияне потребовали от Украины скорейшего расследования убийства российского гражданина", в том числе на заседании Совбеза ООН", – подчеркивал во время брифинга глава ведомства Василий Грицак.

В итоге украинским силовикам удалось установить, что "для реализации этого циничного плана спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г., который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

Бабченко, СБУ, спецоперація, Росія, ФСБ, спецслужби, інсценування, вбивство, зброя

Бабченко, СБУ, спецоперація, Росія, ФСБ, спецслужби, інсценування, вбивство, зброя
Организатор покушения на Бабченко должен был нелегально закупить на средства российских спецслужб оружие и боеприпасы

Кроме денег, организатор преступления получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через месседжер досье на Аркадия Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включительно с персональными данными относительно самого Бабченко, жены, родителей и детей, номера их телефонов и банковские счета, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные. Также российские спецслужбы поставили еще одну задачу для организатора: нелегально закупить на средства российских спецслужб оружие и боеприпасы из района проведения АТО, а также организовать схроны на территории Киевского региона,
– уверяют в СБУ.

Бабченко, СБУ, спецоперація, Росія, ФСБ, спецслужби, інсценування, вбивство

Бабченко, СБУ, спецоперація, Росія, ФСБ, спецслужби, інсценування, вбивство

Бабченко, СБУ, спецоперація, Росія, ФСБ, спецслужби, інсценування, вбивство
Спецслужбы России передали организаторам покушения всю важную информацию о Бабченко

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что в конце концов их сотрудникам во время спецоперации удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку этого дерзкого преступления со стороны российских спецслужб.

"Было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины", – отметил Василий Грицак.

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Добавим, что следователи СБУ подготовили подозрение организатору преступления в пособничестве на заказ российских спецслужб к совершению террористического акта, применение оружия, совершение взрыва и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения, которые могли привести к гибели человека.

Продолжается досудебное следствие.

Также в СБУ обнародовали фрагмент разговора между заказчиком и исполнителем "убийства" Аркадия Бабченко. В частности, на кадрах запечатлен момент передачи денег.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины Деньги Новости России Расследования Украина – Россия СБУ ФСБ Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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