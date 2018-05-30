Инсценировка убийства Бабченко: подробности операции от СБУ

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось предупредить заказное убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, организаторами которого оказались спецслужбы России.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативникам спецслужбы удалось установить, что подготовка террористического акта относительно Бабченко является лишь одним элементом операции российских спецслужб.

Читайте также: Геращенко раскрыл детали спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко

По словам представителей спецслужбы, операция российских спецслужб в целом является нацеленной на физическое уничтожение граждан России, которые из-за своих политических убеждений были вынужденны покинуть территорию страны и сейчас проживают в Украине или государствах Евросоюза. Подчеркивается, что прежде всего российские спецслужбы намерены ликвидировать общественных активистов и журналистов, которые публично критикуют действующую власть РФ.

"Цинизм российских "чекистов" дошел до того, что уже через час после первого информационного сообщения о покушении на жизнь Бабченко следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, также россияне потребовали от Украины скорейшего расследования убийства российского гражданина", в том числе на заседании Совбеза ООН", – подчеркивал во время брифинга глава ведомства Василий Грицак.

В итоге украинским силовикам удалось установить, что "для реализации этого циничного плана спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г., который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.



Организатор покушения на Бабченко должен был нелегально закупить на средства российских спецслужб оружие и боеприпасы

Кроме денег, организатор преступления получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через месседжер досье на Аркадия Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включительно с персональными данными относительно самого Бабченко, жены, родителей и детей, номера их телефонов и банковские счета, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные. Также российские спецслужбы поставили еще одну задачу для организатора: нелегально закупить на средства российских спецслужб оружие и боеприпасы из района проведения АТО, а также организовать схроны на территории Киевского региона,

– уверяют в СБУ.



Спецслужбы России передали организаторам покушения всю важную информацию о Бабченко

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что в конце концов их сотрудникам во время спецоперации удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку этого дерзкого преступления со стороны российских спецслужб.

"Было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины", – отметил Василий Грицак.

Читайте также: Задержание заказчика "убийства" журналиста Аркадия Бабченко: СБУ обнародовала видео

Добавим, что следователи СБУ подготовили подозрение организатору преступления в пособничестве на заказ российских спецслужб к совершению террористического акта, применение оружия, совершение взрыва и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения, которые могли привести к гибели человека.

Продолжается досудебное следствие.

Также в СБУ обнародовали фрагмент разговора между заказчиком и исполнителем "убийства" Аркадия Бабченко. В частности, на кадрах запечатлен момент передачи денег.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.