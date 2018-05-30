"Исполнитель" покушения на Бабченко будет свидетелем по делу, – Луценко

"Исполнитель" преступления – АТОшник, который якобы стрелял в российского журналиста Аркадия Бабченко, – будет проходить по делу как свидетель.

Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Он будет проходить как свидетель", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, что будет с "исполнителем" этого преступления.

Отметим, что 30 мая в Киеве правоохранители задержали организатора "убийства" Бабченко – гражданина Г. Задержанный заплатил своему знакомому из числа бывших АТОшников 30 тысяч долларов за то, чтобы тот убил Бабченко.

Аркадий Бабченко оказался живым, а его имитация гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако эта информация оказалась имитацией СБУ для задержания реального организатора преступления.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.