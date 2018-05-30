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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Виконавець" замаху на Бабченка буде свідком у справі, – Луценко

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"Виконавець" замаху на Бабченка буде свідком у справі, – Луценко / Фото з вільних мереж

"Виконавець" злочину – АТОвець, який нібито стріляв у російського журналіста Аркадія Бабченка, – проходитиме у справі як свідок.

Про це на брифінгу сповістив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Він буде проходити як свідок", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів, що буде з "виконавцем" цього злочину.

Зазначимо, що 30 травня у Києві правоохоронці затримали організатора "вбивства" Бабченка – громадянина Г. Затриманий заплатив своєму знайомому з числа колишніх АТОвців 30 тисяч доларів за те, щоб той убив Бабченка.

Аркадій Бабченко виявився живим, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте ця інформація виявилася імітацією СБУ задля затримання реального організатора злочину.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Кримінальні новини Юрій Луценко ГПУ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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