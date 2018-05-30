20:56
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Затримання замовника "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка: СБУ оприлюднила відео

1132 Читать новость на русском
СБУ оприлюднила відео затримання організатора
СБУ оприлюднила відео затримання організатора "вбивства" Аркадія Бабченка / Скрін з відео

Служба безпеки України показала відео затримання громадянина Г., який був організатором "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

Відповідне відео СБУ опублікувала в Youtube.

Читайте також: Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо

Зазначимо, правоохоронці затримали замовника вбивства Бабченка у середу, 30 травня, у Києві. Йому готують підозри у скоєнні злочинів за статтями "Підготовка до злочину", "Пособництво" та "Терористичний акт".

Чоловік, який був завербований російськими спецслужбами, отримав від них 40 тисяч доларів на організацію злочину.

Так, на оприлюднених СБУ кадрах літній чоловік у чорних штанах і білій сорочці був затриманий посеред вулиці. Оперативники в балаклавах заламали йому руки і поклали на капот машини, що стояла поруч, а потім завели в інший автомобіль.

Нагадаємо, Аркадій Бабченко виявився живим, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.

Дивіться відео затримання замовника "вбивства" Аркадія Бабченка:

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Проте вже 30 травня з'ясувалося, що журналіст насправді живий, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.

Теги: Новини України Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка Розслідування СБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
сьогодні, 20:01 Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
Оксана Вербіцька 327
сьогодні, 19:23 "Аркадія в студію": реакція соцмереж на "воскресіння" Бабченка
878
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
4610
Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували
сьогодні, 19:15 Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 1679
Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
сьогодні, 19:02 Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
Інна Жолобович 762
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук