Затримання замовника "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка: СБУ оприлюднила відео

Служба безпеки України показала відео затримання громадянина Г., який був організатором "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

Відповідне відео СБУ опублікувала в Youtube.

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Зазначимо, правоохоронці затримали замовника вбивства Бабченка у середу, 30 травня, у Києві. Йому готують підозри у скоєнні злочинів за статтями "Підготовка до злочину", "Пособництво" та "Терористичний акт".

Чоловік, який був завербований російськими спецслужбами, отримав від них 40 тисяч доларів на організацію злочину.

Так, на оприлюднених СБУ кадрах літній чоловік у чорних штанах і білій сорочці був затриманий посеред вулиці. Оперативники в балаклавах заламали йому руки і поклали на капот машини, що стояла поруч, а потім завели в інший автомобіль.

Нагадаємо, Аркадій Бабченко виявився живим, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.

Дивіться відео затримання замовника "вбивства" Аркадія Бабченка:

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Проте вже 30 травня з'ясувалося, що журналіст насправді живий, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.