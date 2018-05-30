Задержание заказчика "убийства" журналиста Аркадия Бабченко: СБУ обнародовала видео

Служба безопасности Украины показала видео задержания гражданина Г., который был организатором "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Соответствующее видео СБУ опубликовала в Youtube.

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Отметим, правоохранители задержали заказчика убийства Бабченко в среду, 30 мая, в Киеве. Ему готовят подозрение в совершении преступлений по статьям "Подготовка к преступлению", "Пособничество" и "Террористический акт".

Мужчина, который был завербован российскими спецслужбами, получил от них 40 тысяч долларов на организацию преступления.

Так, на обнародованных кадрах СБУ пожилой мужчина в черных брюках и белой рубашке был задержан посреди улицы. Оперативники в балаклавах заломили ему руки и положили на капот стоявшей рядом машины, а потом завели в другой автомобиль.

Напомним, Аркадий Бабченко оказался живым, а его имитация гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.

Смотрите видео задержания заказчика "убийства" Аркадия Бабченко:

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Однако уже 30 мая выяснилось, что журналист на самом деле жив, а имитация его гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.