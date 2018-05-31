Суд назвав прізвище організатора замаху на Бабченка

Підозрюваного у організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка звуть Герман Борис Львович. Зокрема, саме щодо цієї особи до Шевченківського райсуду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці суду.

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"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Б.Л.", – мовиться у дописі.

Зазначається, що чоловік, зокрема, підозрюється в організації готування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини.

Про те, що йдеться про підозрюваного в організації "вбивства" журналіста у прес-службі суду підтвердили виданню "Українська правда".

Журналістка Оксана Коваленко своєю чергою уточнила, що підозрюваного звуть Борис Герман.

Підозрюваним в Організації убивства Аркадія Бабченка є Борис Герман. Документи на нього вже передані до Щевченківського райсуду. Будуть обирати йому запобіжний захід — Oksana Kovalenko (@superumka) 31 May 2018

Згодом представники Шевченківського райсуду дописали, що справа стосується Германа Бориса Львовича.

Незабаром відбудеться обрання запобіжного заходу Борису Герману: відео

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста – "громадянин України Г."