Друг "кілера" Бабченка оприлюднив неочікувані деталі спецоперації СБУ

Цілком імовірно, що "вбивця" журналіста Аркадія Бабченка сам здав замовника українським спецслужбам. Сталося це після того, як на нього вийшли співробітники ФСБ. Однак тепер Кремль може завдати удару у відповідь.

Про це розповів журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, пише "Еспресо".

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За його словами, чоловік, якого СБУ підозрює у замаху на Аркадія Бабченка, справді тривалий час воював на Донбасі.

"Організатор запропонував йому вбивство Аркадія Бабченка, намагаючись зманіпулювати його патріотичними переконаннями. Фінансування цього злочину походило від ФСБ. Отримавши пропозицію та досьє цілі, той одразу звернувся до СБУ. Сталося це близько двох місяців тому. Там завели справу, і вже на отримання авансу виконавець пішов з записуючими пристроями", – зауважив предстанив ЗМІ.

Також він підкреслює, що інсценування вбивства Бабченка було необхідним саме для того, щоб задокументувати отримання плати за "виконання" замовлення від організатора цього злочину.

"В інсценуванні вбивства немає нічого дивного та ганебного. Це нормальна практика, дуже поширена і в Україні в тому числі. Це найлегший спосіб схопити замовника вбивства: коли він дає аванс, його документують. І коли відбувається "вбивство", потім виконавець приходить і каже "я все зробив, ось тобі фото, ось резонанс", і отримує іншу частину (грошей) і його на цьому "беруть". Це вже доведений факт", зазначає Шовкошитний.

Водночас він припускає, "після того, як спецслужби РФ отримали ляпаса з невдалим замахом, від них можна чекати дій у відповідь", припускає Шовкошитний, тому чоловік дуже переймається безпекою свого друга, адже замовників вбивства журналіста тепер можуть захотіти помститися людині, що зірвала їхні плани.

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"Вони можуть спробувати ще раз здійснити замах на вбивство Аркадія Бабченка чи будь-кого зі списку російських опозиціонерів, які зараз перебувають в Україні. Аркадію радив би змінити місце проживання та не вести такий безпечний спосіб життя. Він, мабуть, до кінця ще не зрозумів, що його врятував збіг обставин. Росіяни, які в нас тут живуть. Обережно. Там список великий", – каже журналіст.

Також Шовкошитний розповів, що від початку про операцію знало лише вище керівництво СБУ, а вже на фінальній стадії, перед реалізацією, про операцію з інсценуванням вбивства стало відомо одному з посадовців МВС, а генпрокурор дізнався одним із останніх.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.