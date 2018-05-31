У ГПУ оприлюднили користь від фейкового вбивства Бабченка

Інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка допомогло українським правоохоронцям зібрати дані і про інші теракти, що планувалися на території України. Крім того, спецслужбам вдалося зібрати достатньо фактів, які свідчать "на користь російської версії замовника".

Як розповіли у Генпрокуратурі, під час розмов організатор злочину Г. казав про список з 30 осіб, яких планують прибрати окрім Бабченка, відтак правоохоронці вирішили інсценувати загибель журналіста, щоб отримати цей перелік, передає "Українська правда".

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"Аби довести до фінальної крапки факт замовлення та виконання замовлення, а потім отримати від замовника той самий список із 30 осіб, мали інсценувати. І цей список зрештою отримали", – підкреслила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Водночас очільник ГПУ Юрій Луценко зауважив, що удаване вбивство мало на меті "отримати більше інформації про цей список під час другого траншу оплати за виконане вбивство".

За його словами, фейк мав допомогти "відслідкувати зв'язки організатора із замовником після вбивства".

Крім того Луценко додав, що вдалося зібрати достатньо фактів, які свідчать "на користь російської версії замовника".

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.