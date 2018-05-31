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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В ГПУ обнародовали пользу от фэйкового убийства Бабченко

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Инсценировка убийства Бабченко помогла собрать информацию о другие запланированные нападения, – ГПУ
Инсценировка убийства Бабченко помогла собрать информацию о другие запланированные нападения, – ГПУ / Колаж 24 Канал

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко помогла украинским правоохранителям собрать данные и о других терактах, планировавшихся на территории Украины. Кроме того, спецслужбам удалось собрать достаточно фактов, которые свидетельствуют "в пользу российской версии заказчика".

Как рассказали в Генпрокуратуре, во время разговоров организатор преступления Г. говорил о списке из 30 человек, которых планируют убрать кроме Бабченко, поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень, передает "Украинская правда".

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"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а потом получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать. И этот список в итоге получили", – подчеркнула пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В то же время глава ГПУ Юрий Луценко отметил, что мнимое убийство имело целью "получить больше информации про этот список во время второго транша оплаты за выполненное убийство".

По его словам, фейк должен помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

Кроме того, Луценко добавил, что удалось собрать достаточно фактов, которые свидетельствуют "в пользу российской версии заказчика".

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.

 

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Криминальные новости Юрий Луценко ГПУ Расследования
Источник: 24 Канал
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