13:38
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Цимбалюк сообщил, как в России восприняли известие о "воскрешении" Бабченко

953 Читати новину українською
Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк / "Радио Свобода"

Специальный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк убеждает, что в России очень разочарованы и возмущены спецоперацией с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченка. По его словам, Кремль всегда намерен найти повод, чтобы указать на недостатки Украины, однако в этот раз все спустит на тормозах.

Об этом журналист заявил в эфире телеканала "Прямой".

Читайте также: Инсценировка убийства Бабченко: подробности операции от СБУ

"Здесь (в России – 24 Канал) очень разочарованы и возмущены этой спецоперацией. Когда Бабченко еще был "мертв", это использовали для того, чтобы подогреть информационную войну против Украины, здесь говорили, что у нас (в Украине – 24 Канал) нет свободы слова, у нас опасно работать журналистом, было заявление МИД России очень яркое, где перечислены журналисты, которые погибли с начала войны, причем, по крайней мере половина погибших на Донбассе, который контролирует РФ", – подчеркнул он.

По его словам, после того, как Бабченко всем показали живым и здоровым, в России сильно разозлились, назвали спецоперацию антироссийской, заявили, что Бабченко использовали для украинской пропаганды и якобы Украина опозорилась на весь мир.

"Интересно то, что формулировки, которые использовались в отношении нашей страны, они являются одинаковыми в двух случаях – живого или мертвого Бабченко. Это русофобия, антироссийская истерия, провокация и так далее. То же самое мы слышали, когда следователи по делу MH17 выдвинули обвинения против России, что именно ее армия сбила самолет", – отметил Цимбалюк.

Читайте также: Бабченко живой – и пусть земля ему стекловатой, – российская пропагандистка

В то же время журналист отметил кардинальное различие двух заявлений МИД РФ по убийству Бабченко.

Интересно, что в первом заявлении, которое было выпущено до мертвого Бабченко и во втором заявлении, выпущенном к живому, фамилии людей, преступления против которых не было расследования, очень изменились (сначала Кремль акцентировал на аресте главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а потом вспомнил об убитых Шеремете и Бузине – 24 Канал). И это показывает, что это чисто момент информационной войны, и они любой информационный повод используют, чтобы показать, как у нас все плохо. Были заявления депутатов, в Кремле утром было заявление со словами соболезнования. Сейчас на высоком уровне ничего сказано не было и я думаю, что эту тему будут пытаться сейчас спустить на тормозах,
– констатировал Цимбалюк.

К слову, бывший вице-премьер России и действующий критик путинского режима Альфред Кох считает, если СБУ не предоставят доказательств, что участие в покушении на Бабченко принимала Россия, то реакция Кремля будет страшной.

Кто такой Аркадий Бабченко? Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости Украины Украина – Россия "Убийство" Аркадия Бабченко Новости России журналисты Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1868
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук