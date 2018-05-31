Цимбалюк сообщил, как в России восприняли известие о "воскрешении" Бабченко

Специальный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк убеждает, что в России очень разочарованы и возмущены спецоперацией с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченка. По его словам, Кремль всегда намерен найти повод, чтобы указать на недостатки Украины, однако в этот раз все спустит на тормозах.

Об этом журналист заявил в эфире телеканала "Прямой".

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"Здесь (в России – 24 Канал) очень разочарованы и возмущены этой спецоперацией. Когда Бабченко еще был "мертв", это использовали для того, чтобы подогреть информационную войну против Украины, здесь говорили, что у нас (в Украине – 24 Канал) нет свободы слова, у нас опасно работать журналистом, было заявление МИД России очень яркое, где перечислены журналисты, которые погибли с начала войны, причем, по крайней мере половина погибших на Донбассе, который контролирует РФ", – подчеркнул он.

По его словам, после того, как Бабченко всем показали живым и здоровым, в России сильно разозлились, назвали спецоперацию антироссийской, заявили, что Бабченко использовали для украинской пропаганды и якобы Украина опозорилась на весь мир.

"Интересно то, что формулировки, которые использовались в отношении нашей страны, они являются одинаковыми в двух случаях – живого или мертвого Бабченко. Это русофобия, антироссийская истерия, провокация и так далее. То же самое мы слышали, когда следователи по делу MH17 выдвинули обвинения против России, что именно ее армия сбила самолет", – отметил Цимбалюк.

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В то же время журналист отметил кардинальное различие двух заявлений МИД РФ по убийству Бабченко.

Интересно, что в первом заявлении, которое было выпущено до мертвого Бабченко и во втором заявлении, выпущенном к живому, фамилии людей, преступления против которых не было расследования, очень изменились (сначала Кремль акцентировал на аресте главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а потом вспомнил об убитых Шеремете и Бузине – 24 Канал). И это показывает, что это чисто момент информационной войны, и они любой информационный повод используют, чтобы показать, как у нас все плохо. Были заявления депутатов, в Кремле утром было заявление со словами соболезнования. Сейчас на высоком уровне ничего сказано не было и я думаю, что эту тему будут пытаться сейчас спустить на тормозах,

– констатировал Цимбалюк.

К слову, бывший вице-премьер России и действующий критик путинского режима Альфред Кох считает, если СБУ не предоставят доказательств, что участие в покушении на Бабченко принимала Россия, то реакция Кремля будет страшной.

Кто такой Аркадий Бабченко? Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.