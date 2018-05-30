Бабченко жив – и пусть земля ему стекловатой, – российская пропагандистка

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию об инсценировке украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, что Аркадий Бабченко оказался живым, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также известно, что в Киеве был задержан организатор покушения на Бабченко.

Ну, вот и хорошо. Живой – и пусть земля ему стекловатой, как говорится. А кому не лень посчитать, сколько из тех, кто уже раструбил, что "критик Путина убит", теперь раструбили, что ни хр*на не убит?,

– написала Симоньян в Telegram.

К слову, ранее Симоньян опозорилась, ведь комментируя якобы убийство Бабченко, пропагандистка "приписала" к убитым внефракционного народного депутата Украины Владимира Парасюка.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако эта информация оказалась имитацией СБУ для задержания реального организатора преступления.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.