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Российская пропагандистка опозорилась из-за "убийства" нардепа Парасюка: фото

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Российская пропагандистка заживо
Российская пропагандистка заживо "похоронила" депутата Парасюка / Фото из открытых источников

Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Украине, "приписала" к убитым внефракционного народного депутата ВРУ Владимира Парасюка.

Соответствующее сообщение Симоньян опубликовала в соцсети Telegram.

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Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко сидит,
– написала она.

По ее мнению, российским оппозиционерам лучше терпеть преследования в РФ, но не сбегать в Киев.

"Уже который раз одно и то же: "Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований". Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, наиболее глупо ехать в Киев. Лучше уж вас будут преследовать здесь, чем грохнут там", – добавила Симоньян.


Российская пропагандистка Симоньян заживо "похоронила" нардепа Парасюка

Напомним, вечером 29 мая в собственном доме в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Теги: Новости России Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Российская пропаганда Курьезные новости Владимир Парасюк
Источник: 24 Канал
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