Российская пропагандистка опозорилась из-за "убийства" нардепа Парасюка: фото

Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Украине, "приписала" к убитым внефракционного народного депутата ВРУ Владимира Парасюка.

Соответствующее сообщение Симоньян опубликовала в соцсети Telegram.

Читайте также: РосСМИ заживо "похоронили" маму Анастасии Приходько: появилась жесткая реакция певицы

Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко сидит,

– написала она.

По ее мнению, российским оппозиционерам лучше терпеть преследования в РФ, но не сбегать в Киев.

"Уже который раз одно и то же: "Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований". Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, наиболее глупо ехать в Киев. Лучше уж вас будут преследовать здесь, чем грохнут там", – добавила Симоньян.



Российская пропагандистка Симоньян заживо "похоронила" нардепа Парасюка

Напомним, вечером 29 мая в собственном доме в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.