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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Російська пропагандистка осоромилась через "вбивство" нардепа Парасюка: фото

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Російська пропагандистка заживо
Російська пропагандистка заживо "поховала" депутата Парасюка / Фото з відкритих джерел

Головний редактор пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, коментуючи вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Україні, "приписала" до убитих позафракційного народного депутата ВРУ Володимира Парасюка.

Відповідний допис Симоньян опублікувала у соцмережі Telegram.

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Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко сидить,
– написала вона.

На її думку, російським опозиціонерам краще терпіти переслідування в РФ, але не втікати до Києва.

"Вже який раз одне і те ж: "Такий-то убитий в Києві. Раніше він покинув Росію, побоюючись переслідувань". Слухайте, їжаку вже зрозуміло, що, побоюючись переслідувань у Росії, найбільш нерозумно їхати в Київ. Краще вже вас переслідуватимуть тут, ніж грохнуть там", – додала Симоньян.


Російська пропагандистка Симоньян заживо "поховала" нардепа Парасюка

Нагадаємо, ввечері 29 травня у власному помешканні в Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Основними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.

Теги: Новини України Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка Російська пропаганда Володимир Парасюк Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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