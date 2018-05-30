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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бабченко живий – і нехай земля йому скловатою, – російська пропагандистка

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Бабченко живий: коментар Симоньян
Бабченко живий: коментар Симоньян / Фото з вільних мереж

Головна редакторка міжнародної медіагрупи "Россия сегодня" і російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян прокоментувала інформацію про інсценування українськими спецслужбами вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, що Аркадій Бабченко виявився живим, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також відомо, що у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка.

Ну, ось і добре. Живий – і нехай земля йому скловатою, як то кажуть. А кому не лінь порахувати, скільки з тих, хто вже розтрубив, що "критик Путіна убитий", тепер розтрубили, що ні хр*на не убитий?,
– написала Симоньян в Telegram.

До слова, раніше Симоньян осоромилась, адже коментуючи нібито вбивство Бабченка, пропагандистка "приписала" до убитих позафракційного народного депутата України Володимира Парасюка.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте ця інформація виявилася імітацією СБУ задля затримання реального організатора злочину.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти Новини Росії Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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