Бабченко живий – і нехай земля йому скловатою, – російська пропагандистка

Головна редакторка міжнародної медіагрупи "Россия сегодня" і російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян прокоментувала інформацію про інсценування українськими спецслужбами вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, що Аркадій Бабченко виявився живим, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також відомо, що у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка.

Ну, ось і добре. Живий – і нехай земля йому скловатою, як то кажуть. А кому не лінь порахувати, скільки з тих, хто вже розтрубив, що "критик Путіна убитий", тепер розтрубили, що ні хр*на не убитий?,

– написала Симоньян в Telegram.

До слова, раніше Симоньян осоромилась, адже коментуючи нібито вбивство Бабченка, пропагандистка "приписала" до убитих позафракційного народного депутата України Володимира Парасюка.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте ця інформація виявилася імітацією СБУ задля затримання реального організатора злочину.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.