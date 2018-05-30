Российский критик Путина сделал страшный прогноз относительно последствий "убийства" Бабченко

Если Служба безопасности так и не предоставит доказательства, что за покушением на жизнь журналиста Аркадия Бабченко стоят российские спецслужбы, то это может иметь негативные последствия для Украины, включительно с фактическим бойкотом со стороны Запада.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер России и действующий критик путинского режима Альфред Кох на своей странице в Facebook.

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"Если СБУ в результате инсценировки не обнародует реальные доказательства участия спецслужб России в подготовке убийства Бабченко, то вреда от этого спектакля будет больше, чем пользы", – убеждает он.

По его словам, если же доказательств не будет, то следует ожидать ответной реакции со стороны всей российской пиар-машины и всех сторонников политики Путина на Западе.

"Как бы это не кончилось фактическим бойкотом Украины со стороны Запада. Эта рискованная игра со стороны украинских спецслужб может кончится так же, как толстовская история о "волки-волки", – добавил Кох.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.



К слову, в Кремле пока неохотно комментируют "воскрешение" Бабченко.