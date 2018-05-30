Бабченко – живой: появилась первая реакция Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пока неохотно комментирует информацию о том, что "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко самом деле оказалось спецоперацией СБУ.

Об этом пресс-секретарь Путина сообщил в комментарии журналистам, передает информационное агентство "РИА Новости".

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"Я видел сообщение, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать", – отметил Песков.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако 30 мая выяснилось, что журналист на самом деле жив, а его имитация гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.