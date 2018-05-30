Бабченко – живий: з'явилася перша реакція Кремля

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков поки неохоче коментує інформацію про те, що "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка насправді виявилося спецоперацією СБУ.

Про це речник Путіна сповістив у коментарі журналістам, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Я бачив повідомлення, але у мене немає жодної інформації. Я не знаю, хто звинувачує, чого, що та так далі. Я нічого не можу сказати", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте 30 травня з'ясувалося, що журналіст насправді – живий, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.