"Навряд чи Москва заспокоїться": Порошенко відреагував на спецоперацію з Бабченком

Президент України Петро Порошенко привітав новину про те, що Аркадій Бабченко живий і доручив надати родині російського опозиційниого журналіста цілодобову охорону.

Про це глава держави написав у своєму Facebook.

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Зазначимо, 30 травня під час брифінгу у Києві голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Аркадій Бабченко живий, а його "вбивство" було спецоперацією для затримання організаторів.

Вітаю Службу Безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні,

– наголосив Порошенко.

Окрім того, український президент вважає, що Росія не припинить свої ворожі дії, тому сам журналіст та його сім'я мають перебувати у безпеці.

"Навряд чи Москва заспокоїться – доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону", – підсумував він.

Нагадаємо, російський журналіст Аркадій Бабченко, якого вчора, 29 травня, нібито застрелили у Києві, виявися живим. Він розповів, що брав участь у спецоперації по запобіганню терактів російських спецслужб на території України щодо замаху на нього.