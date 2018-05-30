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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Навряд чи Москва заспокоїться": Порошенко відреагував на спецоперацію з Бабченком

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Порошенко наказав надати Бабченку цілодобову охорону
Порошенко наказав надати Бабченку цілодобову охорону / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко привітав новину про те, що Аркадій Бабченко живий і доручив надати родині російського опозиційниого журналіста цілодобову охорону.

Про це глава держави написав у своєму Facebook.

Читайте також: Аркадій Бабченко живий: журналіст вперше прокоментував ситуацію зі своїм "вбивством"

Зазначимо, 30 травня під час брифінгу у Києві голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Аркадій Бабченко живий, а його "вбивство" було спецоперацією для затримання організаторів.

Вітаю Службу Безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні,
– наголосив Порошенко.

Окрім того, український президент вважає, що Росія не припинить свої ворожі дії, тому сам журналіст та його сім'я мають перебувати у безпеці.

"Навряд чи Москва заспокоїться – доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону", – підсумував він.

Нагадаємо, російський журналіст Аркадій Бабченко, якого вчора, 29 травня, нібито застрелили у Києві, виявися живим. Він розповів, що брав участь у спецоперації по запобіганню терактів російських спецслужб на території України щодо замаху на нього.

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Росії СБУ Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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