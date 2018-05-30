"Вряд ли Москва успокоится": Порошенко отреагировал на спецоперацию с Бабченко
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новость о том, что Аркадий Бабченко живой и поручил предоставить семье российского оппозиционного журналиста круглосуточную охрану.
Об этом глава государства написал в своем Facebook.
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Отметим, 30 мая во время брифинга в Киеве председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Аркадий Бабченко живой, а его "убийство" было спецоперацией по задержанию организаторов.
Поздравляю Службу Безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине,
– подчеркнул Порошенко.
Кроме того, украинский президент считает, что Россия не прекратит свои враждебные действия, поэтому сам журналист и его семья должны находиться в безопасности.
"Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", – подытожил он.
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого вчера, 29 мая, якобы застрелили в Киеве, оказался живым. Он рассказал, что принимал участие в спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины касательно покушения на него.
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