"Вряд ли Москва успокоится": Порошенко отреагировал на спецоперацию с Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новость о том, что Аркадий Бабченко живой и поручил предоставить семье российского оппозиционного журналиста круглосуточную охрану.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

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Отметим, 30 мая во время брифинга в Киеве председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Аркадий Бабченко живой, а его "убийство" было спецоперацией по задержанию организаторов.

Поздравляю Службу Безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине,

– подчеркнул Порошенко.

Кроме того, украинский президент считает, что Россия не прекратит свои враждебные действия, поэтому сам журналист и его семья должны находиться в безопасности.

"Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", – подытожил он.

Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого вчера, 29 мая, якобы застрелили в Киеве, оказался живым. Он рассказал, что принимал участие в спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины касательно покушения на него.