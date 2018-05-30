Російський критик Путіна зробив страшний прогноз щодо наслідків "вбивства" Бабченка

Якщо Служба безпеки так і не надасть докази, що за замахом на життя журналіста Аркадія Бабченка стоять російські спецслужби, то це може мати негативні наслідки для України, включно з фактичним бойкотом з боку Заходу.

Таку думку висловив колишній віце-прем’єр Росії та чинний критик путінського режиму Альфред Кох на своїй сторінці у Facebook.

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"Якщо СБУ в результаті цього інсценування не оприлюднить реальні докази участі спецслужб Росії в підготовці вбивства Бабченка, то шкоди від цього спектаклю буде більше, ніж користі", – переконує він.

За його словами, якщо ж доказів не буде, то слід очікувати відповідної реакції з боку всієї російської піар-машина та всіх прихильників політики Путіна на Заході.

"Як би це не скінчилося фактичним бойкотом України з боку Заходу. Ця ризикована гра з боку українських спецслужб може скінчиться так само, як толстовська історія про "вовки-вовки", – додав Кох.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.



До слова, у Кремлі поки неохоче коментують "воскресіння" Бабченка.