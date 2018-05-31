Цимбалюк сповістив, як Росії сприйняли звістку про "воскресіння" Бабченка

Спеціальний кореспондент інформаційної агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк переконує, що у Росії дуже розчаровані та обурені спецоперацією із інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка. За його словами, Кремль завжди має намір знайти привід, аби вказати на недоліки України, однак цього разу все спустить на гальмах.

Про це журналіст заявив у ефірі телеканалу "Прямий".

Читайте також: Інсценування вбивства Бабченка: подробиці операції від СБУ

"Тут (у Росії – 24 Канал) дуже розчаровані та обурені цієї спецоперацією. Коли Бабченко ще був "мертвий", це використовували для того, щоб підігріти інформаційну війну проти України, тут говорили, що у нас (в Україні – 24 Канал) немає свободи слова, у нас небезпечно працювати журналістом, була заява МЗС Росії дуже яскравою, де перелічені журналісти, які загинули з початку війни, причім, принаймні половина загинули на Донбасі, який контролює РФ", – підкреслив він.

За його словами, після того, як Бабченка всім показали живим і здоровим, в Росії сильно розлютились, назвали спецоперацію протиросійською, заявили, що Бабченка використали як українську пропаганду та начебто Україна зганьбилась на весь світ.

"Цікаво те, що формулювання, які використовувались щодо нашої країни, вони є однаковими у двох випадках – живого чи мертвого Бабченка. Це русофобія, антиросійська істерія, провокація і так далі. Те саме ми чули, коли слідчі щодо справи MH17 висунули звинувачення проти Росії, що саме її армія збила літак", – зауважив Цимбалюк.

Читайте також: Бабченко живий – і нехай земля йому скловатою, – російська пропагандистка

Водночас журналіст наголосив на кардинальній відмінності двох заяв МЗС РФ щодо вбивства Бабченка.

Цікаво, що в першій заяві, яку було випущено до мертвого Бабченка та в другій заяві, випущеній до живого, прізвища людей, злочини проти яких не були розслідування, дуже змінились (спочатку Кремль акцентував на арешті головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, а опісля загадав про убитих Шеремета та Бузину – 24 Канал). І це показує, що це суто момент інформаційної війни та вони будь-який інформаційний привід використовують, щоб показати, як у нас все погано. Були заяви депутатів, в Кремлі зранку була заява зі словами співчуття. Наразі на високому рівні нічого сказано не було та я думаю, що цю тему будуть намагатись зараз спустити на гальмах,

– констатував Цимбалюк.

До слова, колишній віце-прем’єр Росії та чинний критик путінського режиму Альфред Кох вважає, якщо СБУ не нададуть доказів, що участь у замаху на Бабченка брала Росія, то реакція Кремля буде страшною.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.