Друг "киллера" Бабченко обнародовал неожиданные детали спецоперации СБУ

Вполне вероятно, что "убийца" журналиста Аркадия Бабченко сам сдал заказчика украинским спецслужбам. Произошло это после того, как на него вышли сотрудники ФСБ. Однако теперь Кремль может нанести ответный удар.

Об этом рассказал журналист Родион Шовкошитный, который является близким другом вероятного исполнителя покушения, пишет "Эспрессо".

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По его словам, человек, которого СБУ подозревает в покушении на Аркадия Бабченко, действительно долгое время воевал на Донбассе.

"Организатор предложил ему убийство Аркадия Бабченко, пытаясь манипулировать его патриотическими убеждениями. Финансирование этого преступления исходило от ФСБ. Получив предложение и досье цели, то сразу обратился в СБУ. Произошло это около двух месяцев назад. Там завели дело, и уже на получение аванса исполнитель шёл с записывающими устройствами", – отметил предстанив СМИ.

Также он подчеркивает, что инсценировка убийства Бабченко была необходима именно для того, чтобы задокументировать получения платы за "выполнение" заказа от организатора этого преступления.

"В инсценировке убийства нет ничего удивительного и предосудительного. Это нормальная практика, которая очень распространена и в Украине в том числе. Это самый легкий способ схватить заказчика убийства: когда он дает аванс, его документируют. И когда происходит "убийство", затем исполнитель приходит и говорит "я все сделал, тебе фото, вот резонанс", и получает другую часть (денег) и его на этом "берут". Это уже доказанный факт", отмечает Шовкошитный.

В то же время он предполагает, "после того, как спецслужбы РФ получили пощечину с неудачным покушением, от них можно ожидать ответных действий", предполагает Шовкошитний, поэтому мужчина очень переживает за безопасность своего друга, ведь заказчики убийства журналиста теперь могут захотеть отомстить человеку сорвавшему их планы.

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"Они могут попытаться еще раз совершить покушение на убийство Аркадия Бабченко или любого из списка российских оппозиционеров, которые сейчас находятся в Украине. Аркадию советовал бы сменить место жительства и не вести такой беспечный образ жизни. Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. Россияне, у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой", – говорит журналист.

Также Шовкошитный рассказал, что с начала об операции знало лишь высшее руководство СБУ, а уже на финальной стадии, перед реализацией, об операции с инсценировкой убийства стало известно одному из должностных лиц МВД, а генпрокурор узнал одним из последних.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.