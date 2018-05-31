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Суд назвал фамилию организатора покушения на Бабченко

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Підозрбваного в покушении на Бабченко зовут Герман Борис Львович
Підозрбваного в покушении на Бабченко зовут Герман Борис Львович / Соцсети

Подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко зовут Герман Борис Львович. В частности, именно в отношении этого лица в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице суда.

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"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, в частности, подозревается в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека.

О том, что речь идет о подозреваемом в организации "убийства" журналиста в пресс-службе суда подтвердили изданию "Украинская правда".

Журналистка Оксана Коваленко в свою очередь уточнила, что подозреваемого зовут Борис Герман.

Впоследствии представители Шевченковского райсуда дописали, что дело касается Германа Бориса Львовича.

Вскоре состоится избрание меры пресечения Борису Герману: видео

 

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста – "гражданин Украины Г."

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Криминальные новости Судьи
Источник: 24 Канал
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