Суд назвал фамилию организатора покушения на Бабченко

Подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко зовут Герман Борис Львович. В частности, именно в отношении этого лица в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице суда.

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"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, в частности, подозревается в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека.

О том, что речь идет о подозреваемом в организации "убийства" журналиста в пресс-службе суда подтвердили изданию "Украинская правда".

Журналистка Оксана Коваленко в свою очередь уточнила, что подозреваемого зовут Борис Герман.

Підозрюваним в Організації убивства Аркадія Бабченка є Борис Герман. Документи на нього вже передані до Щевченківського райсуду. Будуть обирати йому запобіжний захід — Oksana Kovalenko (@superumka) 31 May 2018

Впоследствии представители Шевченковского райсуда дописали, что дело касается Германа Бориса Львовича.

Вскоре состоится избрание меры пресечения Борису Герману: видео

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста – "гражданин Украины Г."