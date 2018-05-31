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"Киллер" Бабченко оказался самозванцем: комментарий СБУ

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В СБУ опровергли причастность Алексея Цимбалюка к спецоперации в отношении по покушению на Аркадия Бабченко
В СБУ опровергли причастность Алексея Цимбалюка к спецоперации в отношении по покушению на Аркадия Бабченко

Участник АТО Алексей Цымбалюк, который назвал себя исполнителем "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, оказался самозванцем.

Об этом свидетельствует Facebook-сообщение пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, которое она впоследствии удалила по неизвестным причинам.

Отметим, ранее Алексей Цимбалюк сообщил, что он был фейковым исполнителем "убийства" Аркадия Бабченко, то есть тем бывшим бойцом АТО, которому заплатил деньги за совершение преступления заказчик убийства журналиста.

Так, Гитлянская опубликовала ссылки на материал с заявлением Цимбалюка и написала: "Ты кто такой? Давай.... Осторожно, фейк!" Правда, вскоре после публикации своего сообщения пресс-секретарь СБУ его удалила, однако о записи свидетельствует сделанный скриншот.

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СБУ Бабченко Цимбалюк

В СБУ опровергли причастность Цимбалюка к спецоперации

В комментарии изданию "Украинская правда" Гитлянская отметила, что "настоящий исполнитель такого бы в Facebook не писал".

"Я не знаю кто это, и никакого поста не видела. Насчет настоящей фамилии ничего не могу сказать", – сказала пресс-секретарь СБУ.

Теги: Новости Украины СБУ "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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