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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Кілер" Бабченка виявився самозванцем: коментар СБУ

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В СБУ спростували причетність Олексія Цимбалюка до спецоперації щодо замаху на Аркадія Бабченка
В СБУ спростували причетність Олексія Цимбалюка до спецоперації щодо замаху на Аркадія Бабченка

Учасник АТО Олексій Цимбалюк, який назвав себе виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка, виявився самозванцем.

Про це свідчить Facebook-допис речниці СБУ Олени Гітлянської, який вона згодом видалила з невідомих причин.

Зазначимо, раніше Олексій Цимбалюк сповістив, що він був фейковим виконавцем "вбивства" Аркадія Бабченка, тобто тим колишнім бійцем АТО, якому заплатив гроші за скоєння злочину замовник убивства журналіста.

Так, Гітлянська опублікувала посилання на матеріал із заявою Цимбалюка і написала: "Ти хто такий? Давай.... Обережно, фейк!" Щоправда, невдовзі публікації свого допису речниця СБУ його видалила, проте про допис свідчить зроблений скріншот.

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СБУ Бабченко Цимбалюк
В СБУ спростували причетність Цимбалюка до спецоперації

В коментарі виданню "Українська правда" Гітлянська зазначила, що "справжній виконавець такого б у Facebook не писав".

"Я не знаю хто це і ніякого посту не бачила. Щодо справжнього прізвища нічого не можу сказати", – сказала речниця СБУ.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ
Джерело: 24 Канал
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