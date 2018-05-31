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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка фігурує у ще одній справі

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Підозрюваний в організації замаху на Бабченка Борис Герман
Підозрюваний в організації замаху на Бабченка Борис Герман / Фото з вільних мереж

Підозрюваний в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченко, виконавчий директор ТОВ "Українсько-німецьке спільне підприємство (УНСП) "Шмайсер" Борис Герман проходить як підозрюваний в іншій кримінальній справі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше стало відомо, що за організацією замаху на журналіста Аркадія Бабченка стоїть Борис Львович Герман.

Зазначається, що Герман фігурує у справі про незаконне виключення з числа учасників УНСП власника 40%. Він звинувачується у підробці документів.

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Згідно з інформацією у базі судових рішень, старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області клопотав перед судом про домашній арешт для виконавчого директора ТОВ за те, що той, за даними слідства, в середині грудня 2016 року внесла до протоколу зборів неправдиві дані.

Відповідно до даних держреєстру, єдиним власником 10% в УНСП "Шмайсер" є Борис Герман.

Слідчий також звинуватив 10%-го учасника ТОВ у тому, що спільно з власником на той момент 50% частки Антоніною Капілян вони провели без кворуму збори і незаконно виключили зі складу учасників власника 40% Валерія Павлюка, який і став ініціатором цієї кримінальної справи, порушеної у вересні 2017 року.

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Розглянувши це клопотання 4 квітня 2018 року, суд своєю ухвалою застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін дії визначення було встановлено до 27 травня 2018 включно.

Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини України Розслідування
Джерело: 24 Канал
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