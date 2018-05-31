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Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко фигурирует в еще одном деле

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Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Борис Герман
Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Борис Герман / Фото из свободных источников

Подозреваемый в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, исполнительный директор ООО "Украино-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Борис Герман проходит как подозреваемый по другому уголовному делу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее стало известно, что за организацией покушения на журналиста Аркадия Бабченко стоит Борис Львович Герман.

Отмечается, что Герман фигурирует в деле о незаконном исключении из числа участников УНСП владельца 40%. Он обвиняется в подделке документов.

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Согласно информации в базе судебных решений, старший следователь следственного отдела Киево-Святошинского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области ходатайствовал перед судом о домашнем аресте для исполнительного директора ООО за то, что тот, по данным следствия, в середине декабря 2016 года внес в протокол собрания ложные данные.

Согласно данным госреестра, единственным владельцем 10% в УНСП "Шмайсер" является Борис Герман.

Следователь также обвинил 10% -го участника ООО в том, что совместно с собственником на тот момент 50% доли Антониной Капилян они провели без кворума собрание и незаконно исключили из состава участников владельца 40% Валерия Павлюка, который и стал инициатором этого уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года.

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Рассмотрев это ходатайство 4 апреля 2018 года, суд своим постановлением применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия определения был установлен до 27 мая 2018 года включительно.

Теги: Новости Украины Расследования "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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