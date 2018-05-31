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Исполнителем "убийства" Бабченко был таки Цимбалюк: подтверждение от прокурора

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Исполнителем
Исполнителем "убийства" Бабченко был таки Цимбалюк / Фото из социальных сетей

Исполнителем покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко таки был участник АТО Алексей Цымбалюк. Эту информацию в Шевченковском суде Киева, где выбирают меру пресечения организатору покушения на убийство журналиста Борису Герману, подтвердил прокурор Руслан Кравченко.

Ранее 31 мая Алексей Цимбалюк назвал себя исполнителем в организации покушения на убийство Бабченко.

Однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что Цимбалюк является исполнителем "убийства".

Герман 6 апреля предложил Цимбалюку убить Бабченко. На указанное предложение Цимбалюк не отказался, в дальнейшем 17 апреля Герман вблизи ТРЦ Ocean Plaza встретился с Цымбалюком,
– сказал прокурор.

Он также рассказал, что организатор покушения на убийство Бабченко Герман передал Цимбалюку 14 тысяч  долларов задатка. Также прокурор заявил, что Герман при встрече назвал Цимбалюку еще 2 фамилии лиц, которых надо убить.

Цимбалюк после предложения Германа об убийстве Бабченко сообщил об этом в СБУ и сотрудничал с ними.

Теги: Новости Украины СБУ "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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