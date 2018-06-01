Луценко сповістив невтішні новини щодо слідства у справі Окуєвої та Шеремета

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 31 травня заявив про відсутність прогресу в розслідуванні вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої та журналіста Павла Шеремета.

Про це Луценко розповів в ефірі телеканалу 1+1.

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На жаль, слідство не має серйозного просування ні за однією з версій, які зараз ретельно опрацьовуються. Вбивство Аміни Окуєвої, вбивство інших працівників СБУ. Вони все ще залишаються без результатів досудового слідства,

– розповів генпрокурор.

Нагадаємо, 29 жовтня 2017 року під Києвом диверсанти розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Унаслідок нападу жінка загинула.



20 липня 2016 року у центрі Києва загинув білоруський журналіст Павло Шеремет, який впродовж останніх кількох років жив і працював в Україні. А автомобілі журналіста спрацював вибуховий пристрій.