Луценко сповістив невтішні новини щодо слідства у справі Окуєвої та Шеремета
Генеральний прокурор України Юрій Луценко 31 травня заявив про відсутність прогресу в розслідуванні вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої та журналіста Павла Шеремета.
Про це Луценко розповів в ефірі телеканалу 1+1.
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На жаль, слідство не має серйозного просування ні за однією з версій, які зараз ретельно опрацьовуються. Вбивство Аміни Окуєвої, вбивство інших працівників СБУ. Вони все ще залишаються без результатів досудового слідства,
– розповів генпрокурор.
Нагадаємо, 29 жовтня 2017 року під Києвом диверсанти розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Унаслідок нападу жінка загинула.
20 липня 2016 року у центрі Києва загинув білоруський журналіст Павло Шеремет, який впродовж останніх кількох років жив і працював в Україні. А автомобілі журналіста спрацював вибуховий пристрій.