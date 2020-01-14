Вбивство Аміни Окуєвої: Суд взяв під варту підозрюваного Ігоря Редькіна

Святошинський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, яке сталося у жовтні 2017 року.

Ухвалу суду можна оскаржити в Апеляційному суді.

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Прокуратура просила взяти під варту Редькіна, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, знищенню речових доказів, тиску на свідків, інших ймовірних причетних до злочину.

Адвокати наголошували на тому, що вина підзахисного не доведена, й окрім експертизи ДНК нічого не вказує на його причетність, а саме ДНК не доводить факт вчинення злочину.

Також адвокати говорили про необґрунтованість ризиків, наявність міцних соціальних зв’язків Редькіна — дружини та матері на утриманні. Захист наголосив також на тому, що в іншому кримінальному провадженні підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що спростовує ризик його втечі.

Сам підозрюваний зазначив, що не розуміє чому його підозрюють у цьому злочині, що він хворіє на артроз і не може згинати пальці, а також має травми плечей через спорт. Він проходив реабілітацію і не міг, за його словами, стріляти.

Я не можу згадати де був 30 жовтня 2017 року, треба гаджети дивитися. В мене все забрали. Цю підозру мені вручили тільки два дні назад, я навіть не встиг прочитати,

– зазначив, обвинувачений.

Що відомо про Ігора Редькіна і його причетність до вбивства Окуєвої

Підозрюваний — 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ республіки Дагестан. Тривалий час проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій.

За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. У вересні 2019 року поліція затримала його та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.

Однак, взимку минулого року Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов'язання. На момент затримання у справі вбивства Окуєвої Редькін перебував під особистим зобов’язанням.

Одним із ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату.

На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює.

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