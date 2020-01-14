19:27
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Вбивство Аміни Окуєвої: Суд взяв під варту підозрюваного Ігоря Редькіна

      283 Читать новость на русском
      Підозрюваний в організації убивства доброволиці Аміни Окуєвої Ігор Редькін / hromadske.ua

      Святошинський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, яке сталося у жовтні 2017 року.

      Ухвалу суду можна оскаржити в Апеляційному суді.

      До теми: Вбивство Аміни Окуєвої: поліція розповіла, як вийшла на підозрюваного

      Прокуратура просила взяти під варту Редькіна, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, знищенню речових доказів, тиску на свідків, інших ймовірних причетних до злочину.

      Адвокати наголошували на тому, що вина підзахисного не доведена, й окрім експертизи ДНК нічого не вказує на його причетність, а саме ДНК не доводить факт вчинення злочину.

      Також адвокати говорили про необґрунтованість ризиків, наявність міцних соціальних зв’язків Редькіна — дружини та матері на утриманні. Захист наголосив також на тому, що в іншому кримінальному провадженні підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що спростовує ризик його втечі.

      Сам підозрюваний зазначив, що не розуміє чому його підозрюють у цьому злочині, що він хворіє на артроз і не може згинати пальці, а також має травми плечей через спорт. Він проходив реабілітацію і не міг, за його словами, стріляти.

      Я не можу згадати де був 30 жовтня 2017 року, треба гаджети дивитися. В мене все забрали. Цю підозру мені вручили тільки два дні назад, я навіть не встиг прочитати,
      – зазначив, обвинувачений. 

      Що відомо про Ігора Редькіна і його причетність до вбивства Окуєвої

      Підозрюваний — 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ республіки Дагестан. Тривалий час проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій.

      За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. У вересні 2019 року поліція затримала його та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.

      Однак, взимку минулого року Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов'язання. На момент затримання у справі вбивства Окуєвої Редькін перебував під особистим зобов’язанням.

      Одним із ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату.

      На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює.

      Хто така Аміна Окуєва

      • Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.
      • Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
      • Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
      • Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.
      • З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
      • Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.
      • Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
      • Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.
      Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання
      сьогодні
      20248
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Адам Осмаєв Вбивство Аміни Окуєвої Рішення суду
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:30 Зміни в уряді Гончарука: коли і кого з міністрів можуть звільнити
      Інна Жолобович 996
      сьогодні , 17:40 Іранська ядерна угода під загрозою: Європа запустила обговорення
      277
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18258
      сьогодні , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      463
      сьогодні , 17:30 Чому ЗМІ не мають давати можливість антивакцинаторам поширювати свої думки
      Олександр Бевза 346
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук