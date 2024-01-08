Владимир Путин сознательно повышает градус напряжения, используя для этого ядерное оружие. Подробнее об угрозах и вызовах для мира в этом контексте 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко.

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Кремль может превентивно применить ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие из России находится в Гродненской области Беларуси. Это в 40 километрах от границы с Литвой – страной НАТО и примерно в 300 километрах от границы с Украиной.

Журналисты The Wall Street Journal пришли к выводу, что оружие россияне разместили там, чтобы напугать НАТО. В результате, чтобы страны Альянса прекратили поддерживать Украину.

Это исключительно шантаж со стороны Кремля. Тема ядерного оружия в Белоруссии развивалась задолго до полномасштабного вторжения. Уже 4 года с начала курса на изменения в Конституции Белоруссии, разрешившие размещать на ее территории ядерное вооружение,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

При этом Россия не просто блефует и пытается испугать мир, а полностью создает условия при которых могла бы применять ядерное оружие. В частности, превентивно.

"Они всегда говорят, что для них ядерное оружие – это шаг после нанесения удара со стороны условного противника. В то же время, в их военных доктринах прописано, что они сами могут превентивно применять ядерку в случае экзистенциальной опасности русской государственности. Но кто будет мерить, кто будет определять, какой шаг со стороны того же Североатлантического союза будет экзистенциальной угрозой для России", – подчеркнул политолог.

К тому же Владимир Путин уже давно заявлял, что должно произойти возвращение НАТО в конфигурацию 1997 года, чтобы Россия чувствовала себя в большей безопасности.

Есть угроза для многих стран

"Все это свидетельствует о том, что Путин сегодня повышает ставки. Но и страны НАТО не молчат. Да, Польша не раз просила Вашингтон разместить соответствующее ядерное вооружение на своей территории как ответ на действия Кремля в Беларуси", - отметил Чаленко.

Ядерный обмен

Это концепция политики "ядерного сдерживания" среди стран-участниц Североатлантического альянса и стран-партнеров. В настоящее время только три члена НАТО обладают ядерным оружием: Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, с наибольшим ядерным потенциалом у Соединенных Штатов.

Кроме того, НАТО провела ряд учений по ядерному сдерживанию. Ежегодно они проводятся в октябре, и в 2023 году они действительно были масштабными.

Путин будет в дальнейшем повышать градус, в частности, в контексте Украины. Но не только. Это неплохо накладывается на планы Кремля по поводу предстоящей агрессии на одну из стран Альянса. Сейчас разрабатывается много сценариев, в том числе связанных с желанием России вернуть контроль над Балтийским морем.

– подчеркнул политолог.

Вероятно, Кремль и будет держать курс на дальнейшую эскалацию. Для этого будут активно использовать тему ядерного оружия.

Россия продолжит провокации

В свою очередь, Запад сейчас не предпринимает шагов, которые провоцируют Россию в ответ. Напротив, все, что делало НАТО в последние почти 20 лет, – это исключительно ответ на российскую смену политики.

Однако Североатлантический союз усиливается. В частности, США подписали соглашения со скандинавскими странами по размещению там американских сил.

Это свидетельствует о том, что страны вокруг Балтийского моря действительно сейчас ищут, как сдержать Россию. С точки зрения ядерной опасности, кроме Польши, возможно, и другие страны выразят желание, чтобы подобное вооружение размещалось на их территории,

– добавил Чаленко.

Тем временем Россия будет и дальше провоцировать НАТО, как это делает на протяжении последних двух лет. Случаи с падениями ракет и дронов на территории других стран, нарушение воздушного пространства – все это продолжится.

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