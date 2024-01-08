Владимир Путин сознательно повышает градус напряжения, используя для этого ядерное оружие. Подробнее об угрозах и вызовах для мира в этом контексте 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко.
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Кремль может превентивно применить ядерное оружие
Тактическое ядерное оружие из России находится в Гродненской области Беларуси. Это в 40 километрах от границы с Литвой – страной НАТО и примерно в 300 километрах от границы с Украиной.
Журналисты The Wall Street Journal пришли к выводу, что оружие россияне разместили там, чтобы напугать НАТО. В результате, чтобы страны Альянса прекратили поддерживать Украину.
Это исключительно шантаж со стороны Кремля. Тема ядерного оружия в Белоруссии развивалась задолго до полномасштабного вторжения. Уже 4 года с начала курса на изменения в Конституции Белоруссии, разрешившие размещать на ее территории ядерное вооружение,
– подчеркнул Игорь Чаленко.
При этом Россия не просто блефует и пытается испугать мир, а полностью создает условия при которых могла бы применять ядерное оружие. В частности, превентивно.
"Они всегда говорят, что для них ядерное оружие – это шаг после нанесения удара со стороны условного противника. В то же время, в их военных доктринах прописано, что они сами могут превентивно применять ядерку в случае экзистенциальной опасности русской государственности. Но кто будет мерить, кто будет определять, какой шаг со стороны того же Североатлантического союза будет экзистенциальной угрозой для России", – подчеркнул политолог.
К тому же Владимир Путин уже давно заявлял, что должно произойти возвращение НАТО в конфигурацию 1997 года, чтобы Россия чувствовала себя в большей безопасности.
Есть угроза для многих стран
"Все это свидетельствует о том, что Путин сегодня повышает ставки. Но и страны НАТО не молчат. Да, Польша не раз просила Вашингтон разместить соответствующее ядерное вооружение на своей территории как ответ на действия Кремля в Беларуси", - отметил Чаленко.
Ядерный обмен
Это концепция политики "ядерного сдерживания" среди стран-участниц Североатлантического альянса и стран-партнеров. В настоящее время только три члена НАТО обладают ядерным оружием: Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, с наибольшим ядерным потенциалом у Соединенных Штатов.
Кроме того, НАТО провела ряд учений по ядерному сдерживанию. Ежегодно они проводятся в октябре, и в 2023 году они действительно были масштабными.
Путин будет в дальнейшем повышать градус, в частности, в контексте Украины. Но не только. Это неплохо накладывается на планы Кремля по поводу предстоящей агрессии на одну из стран Альянса. Сейчас разрабатывается много сценариев, в том числе связанных с желанием России вернуть контроль над Балтийским морем.
– подчеркнул политолог.
Вероятно, Кремль и будет держать курс на дальнейшую эскалацию. Для этого будут активно использовать тему ядерного оружия.
Россия продолжит провокации
В свою очередь, Запад сейчас не предпринимает шагов, которые провоцируют Россию в ответ. Напротив, все, что делало НАТО в последние почти 20 лет, – это исключительно ответ на российскую смену политики.
Однако Североатлантический союз усиливается. В частности, США подписали соглашения со скандинавскими странами по размещению там американских сил.
Это свидетельствует о том, что страны вокруг Балтийского моря действительно сейчас ищут, как сдержать Россию. С точки зрения ядерной опасности, кроме Польши, возможно, и другие страны выразят желание, чтобы подобное вооружение размещалось на их территории,
– добавил Чаленко.
Тем временем Россия будет и дальше провоцировать НАТО, как это делает на протяжении последних двух лет. Случаи с падениями ракет и дронов на территории других стран, нарушение воздушного пространства – все это продолжится.
Путин может готовиться к войне с НАТО: что известно
- В Институте изучения войны рассказали о росте информационной активности России, которая может свидетельствовать о подготовку к прямому конфликту из НАТО. Аналитики ISW обратили внимание на то, что российские официальные лица и пропагандисты все чаще обвиняют Запад в подготовке к конфликту в Арктике. Мол, именно Россия была вынуждена ответить реформированием Ленинградского военного округа для противодействия угрозам со стороны Финляндии.
- К слову, еще в середине декабря Институт изучения войны говорил о подготовку России к войне с НАТО. На это указывали усилия русской армии по реструктуризации и расширению, а также выделение дорогостоящих военно-морских ресурсов в районы за пределами Украины и Восточной Европы.
- Напомним также, что российские официальные лица неоднократно прямо угрожают Финляндии. Так, представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что любое недоразумение и обострение отношений между Россией и НАТО угрожает, прежде всего, Финляндии. Кроме того, Владимир Путин также отмечал, что после того, как Финляндия стала членом Альянса, у нее начнутся проблемы.