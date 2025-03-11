Сполучені Штати призупинили допомогу Україні у війні після скандалу в Білому домі. Очевидно, президент США Дональд Трамп забув, що саме Росія є агресором і саме Росія має погодитися на припинення вогню.

Зупинка військової допомоги з боку США не приносить жодної користі й насправді грає на руку лише диктатору Владіміру Путіну. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що це дає змогу окупантам перегрупуватися і зібрати війська. Більше про це, чи можливе перемир'я в Україні без США та втрати Росії – читайте далі у матеріалі.

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Чи можливе перемир'я без підтримки США

Президент Володимир Зеленський підтримав припинення вогню у повітрі та на морі. Якщо Росія також відкрита до цієї пропозиції, то якою є ваша реакція на такий розвиток подій?

Я вважаю, що це був дуже важкий час і не хочу повертатися до старих тем. До президента Володимира Зеленського у Вашингтоні дуже погано ставилися президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Припинення американської військової допомоги – те, що насправді не приносить користі.

Американський президент забуває, що агресором є Владімір Путін. Саме росіяни вдерлися в Україну у 2014 році, а потім 24 лютого 2022 року. Тож я вважаю, що реакція президента США є вкрай недоречною. Однак це підштовхнуло Європу до усвідомлення того, що вона повинна відігравати набагато більше провідної ролі в обороні Європи, а Україна в цьому випадку є абсолютною її частиною.

У майбутньому європейські армії та військові на чолі з Великою Британією та британським прем'єр-міністром повинні активізуватися, щоб підтримати Україну. Коли мовиться про мир президент Зеленський починає говорити щодо першого етапу мирного плану з припиненням вогню в повітрі та на морі.

Повне інтерв'ю з полковником Британії у відставці: дивіться відео

Думаю, президент Трамп та інші, хто зараз налаштований критично, забувають, що саме росіяни повинні погодитися на припинення вогню, а вони зараз нічого не сказали. Російська армія перебуває в дуже поганому стані. Я впевнений, що такий розкол, який начебто створений тим, що відбувається у Вашингтоні, дозволяє Путіну спробувати перегрупуватися і знову зібрати свої сили.

Те, що сказав президент Зеленський, – це справді конструктивний початок. Безумовно, мир у повітрі означав би кінець будь-яким ракетам і безпілотникам, які росіяни запускають по мирних людях України, завдаючи багато шкоди та призводячи до великої кількості жертв. Щодо миру на морі, то фактично Україна значною мірою контролює Чорне море. Це є дійсно хорошим першим кроком.

Якщо Путін серйозно ставиться до миру, він повинен погодитися на нього дуже швидко, щоб потім можна було перейти до наступних етапів. Ця війна триває надто довго. Росіянам фактично дозволили робити, що їм заманеться. Це дуже прикро.

Більшість американців, з якими я спілкуюся, не підтримують деякі заяви Трампа та віцепрезидента. Я вважаю, що те, що роблять американці принаймні відкриває можливість для припинення вогню. Але будь-яка угода, що буде укладена, має бути такою, на яку український народ може погодитися.

Що ви думаєте про такий план, якщо прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розгорнути війська на землі та літаки в повітрі в межах угоди про припинення вогню? Чи можливо провести цю місію без американських військ та підтримки?

Думаю, тут є 2 варіанти. По-перше, є варіант, коли європейські коаліційні сили на чолі з Великою Британією та Францією введуть на територію війська – від 30 до 40 тисяч військовослужбовців. Вони повинні мати достатню військову потужність, бронетанкові дивізії, щоб бути здатними протистояти будь-якому потенційному російському нападу.

У цьому першому випадку ідеально було б, якби США надавали військово-повітряні сили для підтримки переваги в повітрі за допомогою американських винищувачів і ракет для прикриття цих сил. Якщо США не готові це зробити, тоді європейська коаліція НАТО повинна взяти на себе відповідальність. Європа повинна чітко дати зрозуміти як Трампу, так і Путіну, що ми готові це зробити. Особисто я вважаю, що в межах європейської коаліції НАТО достатньо військового потенціалу для цього.

Військово-повітряні сили Фінляндії та Швеції, Великої Британії, Франції, Греції, Німеччини та деяких інших менших європейських країн мають достатньо винищувачів і протиракетної оборони, щоб забезпечити це повітряне прикриття. Це не ідеальний варіант, але дуже реальний.

У Лондоні та Парижі, а також в інших місцях ведеться багато планувань для забезпечення готовності цих сил. Звісно, європейські країни НАТО проводили багато спільних навчань протягом останніх 12 – 24 місяців, щоб бути готовими до цього. Це буде величезним військовим зусиллям для британських і французьких військових. Але це важливо, щоб досягти миру і зупинити вбивства невинних українських мирних жителів, яких щодня вбивають росіяни.

В ідеалі ми хотіли б, щоб у цьому брали участь американці. Але я думаю, що Європа може зробити це сама та надати достатньо потужні сили, щоб стримати Путіна і росіян від спроб захопити більше землі.

На ваш погляд, як британські, французькі та інші європейські війська повинні завдати удару у відповідь, якщо Росія порушить угоду про припинення вогню і знову здійснить напад на неї, на європейські війська?

Коли будуть створені сили для дотримання припинення вогню та встановлена демаркаційна лінія між Україною та російськими військами, тоді мають бути дуже чіткі правила ведення бойових дій. Абсолютно очевидним і фундаментальним є те, що будь-які європейські сили з дотриманням миру повинні мати вогневу потужність: танки, артилерію, безпілотники та повітряну міць, щоб бути здатними зупинити російське вторгнення.

Думаю, це однозначно може статися, якщо ми докладемо достатньо зусиль на місцях. Демаркаційна лінія, ймовірно, матиме довжину орієнтовно 800 миль (близько 1300 кілометрів – 24 Канал). Тож це величезна територія, яку потрібно охопити, але з достатньою вогневою міццю. Європейська коаліція, в ідеалі підтримана американськими військово-повітряними силами, може це зробити.

Сама російська армія значно ослаблена, вона щойно досягла 1 мільйона втрат. Зрозуміло, що російські війська зараз не дуже добре навчені. Отже, гарно підготовлене європейське НАТО з бронетанковою та піхотною дивізією матиме потрібну спроможність. Також завдяки розвідувальним ресурсам, які є в Європи та США, воно або зуміє стримати росіян від будь-яких дій, або, якщо вони щось зроблять, може завдати їм дуже швидкого і потужного удару.

Зверніть увагу! Станом на 10 березня 2025 року втрати Росії в особовому складі становлять понад 886 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення.

Чи вважаєте ви, що європейські країни здатні дуже сильно вдарити по Росії без американської участі?

Без американської участі буде складніше, але я абсолютно чітко розумію, що ми могли б це зробити. Усі армії, зокрема британські, французькі та армії скандинавських країн, добре навчені. У них є багато дуже складного обладнання. Велика частина з нього – американське, зокрема винищувачі F-35 тощо. Отже, вони мають можливість.

Прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Еммануель Макрон ясно дають зрозуміти, що вони впораються з цим завданням і готові його виконати. Допоки Росія не переконається, що це дійсно так – сила не буде ефективною.

Як Україні отримати доступ до авіації США

Які є варіанти залучення уряду США до такої місії? Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагається переконати Трампа взяти на себе зобов'язання щодо неї. Наприклад, переводячи в режим очікування повітряні засоби в країнах поблизу України. У разі нападу Росії на Україну США можуть відповісти авіазасобами та можливостями дальнього радіуса дії? Які є варіанти цієї місії у США?

Основна опція, на яку ми сподіваємось, це те, що авіаційні засоби США будуть залучені до будь-якої миротворчої місії. Є деякі значні американські активи, зокрема повітряні засоби та винищувачі, які вже розміщені у Великій Британії на трьох дуже великих авіабазах, а також по всій Європі. Можна було б сподіватися, що саме вони стануть гарантом повітряної підтримки для цих миротворчих сил.

Прем'єр-міністр Стармер намагається переконати президента Трампа взяти на себе зобов'язання вступити в боротьбу. Однак ми також повинні готуватися до найгіршого розвитку подій, якщо Трамп цього не зробить.



Кір Стармер спробує переконати Трампа долучитися до миротворчої місії / Getty Images

У межах мирних пропозицій президента Зеленського він також вказав, що готовий розглянути угоду про рідкісноземельні мінерали, в якій так зацікавлений президент Трамп. Можна передбачити, що якщо цю угоду вдасться підписати у той транзакційний спосіб, яким Трамп веде політичні та дипломатичні справи зараз, то щойно США отримають доступ до корисних копалин України, то Україна або коаліційні миротворчі сили матимуть доступ до військово-повітряних сил США.

Чи може угода про копалини захистити Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що економічна співпраця зі США була б найкращою гарантією безпеки для України. Він впевнений, що європейські союзники не здатні провести миротворчу місію, тому що вони не вели війни 30 – 40 років. Як ви реагуєте на таку дезінформацію від нього?

Як людина, яка воювала у війнах в Перській затоці, Іраку, Афганістані, Боснії та Косово, разом із багатьма моїми колегами ми обурені тим, що говорить Венс. Хоча колись він міг бути солдатом, думаю, його бойовий досвід дуже обмежений, тому це був невдалий коментар.

Схоже, Венс спочатку говорить, а потім думає. Тепер він відмовився від цього коментаря, кажучи, що насправді не вважає, що британські та французькі солдати не брали участі в бойових діях. Це прикро, але не мало б особливого значення. Утім, якщо таке рішення у військових справах ухвалює віцепрезидент США, то це викликатиме велике занепокоєння.

Щодо того, що Україна буде в безпеці, маючи бізнес зі США. Думаю, Венс вважає, що якщо в Україні буде американський персонал, який, можливо, працюватиме на шахтах та в інших сферах бізнесу, які допомагатимуть з відбудовою, тоді Путін не нападатиме, боячись зачепити або вбити цей персонал. У цьому є певний сенс, але у 1990 році, коли Саддам Хусейн вдерся в Кувейт, там було багато американських працівників. Так що це не обов'язково якийсь вид гарантії.

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Що стосується досвіду британських і французьких військових, то ми особисто воювали в 7 різних війнах і багато моїх колег теж. У нас набагато більше досвіду в бою, ніж у Венса, тому, можливо, йому варто говорити лише про політичні справи.

Чи може Путін вдарити ядеркою по миротворцях

Розглянемо також ядерні можливості російської сторони. Якщо в Україні буде європейська миротворча місія, які шанси того, що Росія застосує ядерну зброю проти військ Європи?

Це дуже малоймовірно. Насамперед і Британія, і Франція мають ядерні засоби стримування, хоча й набагато менше, ніж у росіян. Об'єднаної ядерної зброї Британії та Франції достатньо, щоб знищити Росію. У будь-якому разі Путін знатиме, що є певні обговорення про можливість застосування росіянами тактичної ядерної зброї. Це менші боєзаряди, призначені для ураження окремих броньованих формувань та інших цілей.

Французи мають певну тактичну ядерну зброю, тому можуть відповісти. Думаю, коаліційні сили НАТО для дотримання миру матимуть достатньо можливостей для того, щоб за допомогою такої зброї, як Storm Shadow, запобігти запуску ядерки.

Отже, особисто я вважаю, що ядерне питання, про яке ми говорили багато разів, – не є проблемою. Путін знає, що в ту мить, коли він використає свою ядерну зброю, – йому настане кінець. Це не те, чого він хоче досягти. Тож шанс на обмін ядерними ударами дуже малий.

Чи здатна Європа відбити ракетну атаку на Україну

Чи не здається вам, що Росія може спробувати кинути виклик, перевірити бойову готовність європейських військ, проводячи, наприклад, операції під чужим прапором або невеликі вторгнення?

Так, думаю, що це дуже ймовірно. Я впевнений, що коаліційні війська плануватимуть порядок дій на випадок непередбачуваних обставин. Якщо буде незначне вторгнення, тоді дуже важливо, щоб коаліційні сили завдали по ньому дуже сильного удару. Коли мовиться про застосування сили, це звісно складніше, але саме в цьому розвідка має ключове значення.

Ми дуже сильно покладаємося на розвідку США, щоб надати чітку картину. Доволі важливо, щоб розвідка продовжувала свою роботу. Великобританія, Франція та інші європейські країни НАТО також мають значну здатність до збору розвіданих. Головне, якщо будь-яке порушення правил припинення вогню відбудеться, то на нього потрібно реагувати дуже жорстко.

Чи очікуєте ви, що європейські війська та повітряні сили, а у разі необхідності й американські, допоможуть Україні закрити небо над собою, стримувати та перехоплювати російські ракети у випадку масованої атаки?

Є 2 елементи, якщо буде досягнуто режиму припинення вогню. Безумовно, коаліційні повітряні засоби відіб'ють будь-яке вторгнення в Україну російськими ракетами, безпілотниками чи літаками. Що стосується західних активів, які підтримують Україну, якщо не буде припинення вогню і бойові дії продовжаться, я очікую, що європейська коаліція НАТО має переглянути те, як вона надає підтримку Україні.

Дуже чітко видно на Заході, в Європі, що ми не дозволимо Росії взяти Україну повністю. Отже, є сценарій, і це найгірший сценарій, коли британським і французьким військам, можливо, доведеться бути на землі, а винищувачам у повітрі, щоб підтримати Україну у війні проти Росії. Це найгірший сценарій. Якщо буде досягнуто режиму припинення вогню, коаліційна авіація знищить абсолютно усі ракети, випущені по Україні.

Чи вистачить коаліційним силам систем протиповітряної оборони для захисту, наприклад, власних військ на території України? Адже прем'єр-міністр Кір Стармер намагається переконати Трампа надати європейським союзникам додаткові засоби ППО.

Ми входимо в технічні деталі. Як військовий, я ніколи б не заявив, що повністю розумію повітряне середовище. Дуже слушна думка, яку ви висловлюєте, але я впевнений, що британська, французька та європейська коаліція не захочуть вводити війська на лінію припинення вогню без належного прикриття протиповітряної оборони. Це технічне питання.

Інтуїтивно я вважаю, що з усіма повітряними засобами, які є в Європі, це можливо. Звісно, було б набагато легше, якби американці забезпечили підтримку та допомогу для прикриття неба. Але якщо цього не станеться, то Європі доведеться зробити все можливе.

Що може статися, якщо Росія нападе на Україну не з російської території, а, наприклад, з території Білорусі? Як мають реагувати європейські союзники?

Думаю, так само як і щодо припинення вогню. Правила ведення бою мають бути дуже чіткими. Впевнений, що вони скажуть, що будь-яке вторгнення росіян в Україну буде жорстко прийнято європейськими силами, незалежно від того, чи це відбудеться по той бік лінії зіткнення між Україною та російськими військами, чи через іншу країну, як-от Білорусь.

Російська армія досягла свого піка

Наступ Росії на Сході України був уповільнений українською армією. ЗСУ намагаються стабілізувати лінію фронту. Чи вважаєте ви, що такий розвиток подій може змусити Росію шукати мир найближчим часом і погодитися з пропозицією про припинення вогню, тому що її наступальні операції сповільнені?

Звичайно, зараз таке відбуватиметься по всьому фронту, все притихне. Люди не повинні забувати, що Україна утримує територію Росії й у Курській області, де російські операції зазнали невдачі та зайшли в глухий кут. Це дає певну перевагу Україні.

Особисто я вважаю, що, якщо говорити військовими термінами, російська армія досягла свого піка. Простими словами, це означає, що вона вичерпала свої сили, ресурси та насправді не може рухатися далі. Будь-які переговори, які відбуваються між Україною та Росією, мають бути дуже чіткими. Очевидно, є якісь детальні переговори щодо землі, які потрібно розглянути.

Росіяни захопили 4 області й Крим. На цю мить Україна утримує район на Курщині, тому будуть переговори про те, як виглядає перемир'я та лінія припинення вогню. Світ повинен це зрозуміти. Російська армія наразі вичерпана і їй буде важко досягти значних успіхів, якщо війна триватиме.