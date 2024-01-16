У вівторок, 16 січня, у Харкові пролунали вибухи. Росія атакувала місто балістичними ракетами.

Читайте також Нетипова російська ракета: експерти припускають, що Харків могли обстріляти балістикою з КНДР

Що відомо про російську атаку

ПС ЗСУ о 21:42 попередили жителів Харкова про загрозу застосування противником балістичного озброєння та закликали їх перебувати у безпечних місцях. Моніторингові канали писали про рух ворожої ракети у напрямку міста.

Близько 21:43 в соцмережах з'явилася інформація про вибух. О 21:44 Повітряні сили попередили про рух другої російської ракети. Незабаром моніторингові канали повідомили про другий вибух у Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що у місті пролунали вибухи, та закликав людей бути обережними. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив російську атаку.

Окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях!

– написав Синєгубов.

Куди поцілили росіяни

Пізніше міський голова повідомив, що російські загарбники поцілили по центру Харкова.

Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова,

– сказав Терехов.

Мер Харкова також заявив, що є поранені. На місцях прильотів працюють співробітники ДСНС.

Яку зброю застосували окупанти

Моніторингові канали писали, що Росія, попередньо, вдарила по Харкову ракетами С-300. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підтвердив цю інформацію. За його словами, росіяни випустили ці ракети з Бєлгородської області.

Ворог вкотре завдавав ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300,

– написав він.

На момент публікації його допису ракет у повітряному просторі Харківщини вже не було. Однак Мельник попередив, що загроза нових ракетних ударів з боку Росії зберігається. Він закликав жителів та гостей Харкова перебувати в укриттях та дочекатися відбою повітряної небезпеки.