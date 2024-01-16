Россияне уже ударили по Харькову баллистикой. Снова попали в жилую застройку центра, к сожалению, пострадало более десяти человек. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

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Что известно об атаке по Украине вечером 16 января и ночью 17 января

02:19, 17 января Кировоградская, Полтавская, Сумская области – также угроза баллистики.

02:16, 17 января Отбой по "Шахедам".

02:15, 17 января В результате атаки дронами в Одессе есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания, есть пострадавшие среди гражданского населения, – Одесская ОВА.

02:08, 17 января В Харьковской области тоже угроза баллистики.

02:05, 17 января Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения.



01:57, 17 января Отбой опасности применения баллистического вооружения.

01:45, 17 января Одесса отбивает атаку дронов, раздавалось не менее трех взрывов.

01:33, 17 января Одесса – в укрытие! На город с моря летит 4-8 дронов.

01:31, 17 января Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Полтавская области – угроза применения баллистического вооружения.



01:17, 17 января "Шахеды" летят в сторону Одессы.

01:01, 17 января Группа "Шахедов" из Бериславского района Херсона на Снегиревку. Другая группа "Шахедов" из Очакова на Север.

00:43, 17 января Несколько новых Шахедов зашли на Николаевщину из Херсонской области, вектор движения Снегиревка.

00:41, 17 января Группа дронов в направлении Кропивницкого.



00:26, 17 января Дрон на Кропивницкий.

00:12, 17 января Группа 1: минус. Группа 2: один-два БпЛА, летят из Баштанского района в Кировоградскую область. Курс Северо-Западный.

00:08, 17 января Шахед входит в воздушное пространство Кировоградщины, вектор движения Долинская.

00:01, 17 января БпЛА – в западной части Днепропетровской области. Продолжают движение в северо-западном направлении. Угроза для Николаевщины / Кировоградщины.

23:56, 16 января Угроза для Запорожья!

23:54, 16 января БпЛА – в западной части Днепропетровской области. Продолжают движение в северо-западном направлении. Угроза для Николаевщины/Кировоградщины.

23:45, 16 января Группа 1: один БПЛА, Запорожский район. Курс произвольный. Группа 2: один-два БпЛА летят из Криворожского района в Баштанский район Николаевской области. Курс северо-западный.

23:25, 16 января Мониторинговые каналы пишут, что первая группа дронов из двух-четырех БПЛА летит из Днепровского района на Запорожье. Курс южный. Вторая группа из одного-двух БПЛА в Бериславском районе Херсонской области. Курс северо-западный.



23:24, 16 января Еще одна группа вражеских БПЛА типа Shahed движется из Херсона в северо-западном направлении.



22:46, 16 января Движение группы ударных БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровской области.