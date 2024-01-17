Вечером 16 января россияне ударили баллистикой по Харькову. Пострадали более десяти человек, некоторые в тяжелом состоянии в больнице. Оккупанты ударили по жилым зданиям в центре города.

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Что известно о взрывах в Одессе

О том, что на город летят дроны, Воздушные силы написали в 1:21. Группа "Шахедов" летела с Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщали, что целей для украинской ПВО достаточно много.

В 1:44 в Одессе слышали взрывы, впоследствии они повторились. Взрывов было не менее трех.

Олег Кипер попросил быть в укрытиях, о попаданиях не сообщают. На два часа ночи в Одессе еще объявлена тревога, продолжается доразведка.

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