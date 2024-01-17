Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, одна із ракет влучила в будівлю медичного закладу, який на момент влучання не працював. Споруда суттєво пошкоджена. На місці зараз працюють комунальні служби.

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Як наголосила Черненко, були пошкоджені й інші будівлі. Зокрема, росіяни влучили поблизу одного із комунальних закладів. Також ворожа ракета пошкодила фасад офісної споруди. Загалом окупанти пошкодили близько 20 як житлових, так і комунальних будівель.

Один зі снарядів С-300 влучив у проїжджу частину. Крім того, інший снаряд потрапив прямо в триповерховий будинок. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці, які вилучають уламки ракет. Ми щойно спілкувалися з людьми, які ночували в одній із будівель. Вони просто дивом вижили,

– розповіла Черненко.

Одна із пошкоджених будівель у Харкові / Скриншот з відео

Внаслідок обстрілу в одній із будівель сталася пожежа. Також ворожі ракети пошкодили близько 15 автомобілів місцевих мешканців.

Станом на ранок 17 січня, за попередніми даними, відомо про 17 постраждалих внаслідок обстрілу. Двоє людей перебувають у тяжкому стані. Це – жінки 39 та 43 років. Також 12 людей госпіталізували.

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