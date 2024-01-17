Кроме этого, рядом с домом две огромные воронки. Журналисты также показали кадры с места трагедии.
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Последствия удара по дому
На фото можно увидеть, как выглядит поврежденный дом в Одессе в результате обстрела. Журналисты утверждают, что пострадала абсолютно каждая квартира.
В ГСЧС сообщили что частично разрушен фасад дома на площади 100 квадратных метров. Всего взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля.
Спасатели добавили, что в результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 кв.м.
Также известно, что один из осколков повредил трассу теплоснабжения. На месте работают коммунальщики и правоохранители.
Ночью оккупанты совершили атаку "Шахедами"
- В Воздушных силах сообщили, что этой ночью оккупанты запустили по Украине 20 БПЛА. Силы ПВО сбили 19 "Шахедов".
- Дроны сбивали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Также агрессор ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова. К сожалению, там в результате атаки погиб 1 человек.