Кроме этого, рядом с домом две огромные воронки. Журналисты также показали кадры с места трагедии.

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Последствия удара по дому

На фото можно увидеть, как выглядит поврежденный дом в Одессе в результате обстрела. Журналисты утверждают, что пострадала абсолютно каждая квартира.

В ГСЧС сообщили что частично разрушен фасад дома на площади 100 квадратных метров. Всего взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля.

Спасатели добавили, что в результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 кв.м.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Также известно, что один из осколков повредил трассу теплоснабжения. На месте работают коммунальщики и правоохранители.

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