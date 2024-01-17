Об этом 24 Каналу рассказал представителль Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что на Одесщине сигнал воздушной тревоги длился менее часа. Но это был как раз пик атаки оккупантов.
К теме Россияне повредили гражданскую жилищную инфраструктуру Одессы, есть возгорание
Россияне целились именно по Одессе. Но "Шахеды" удалось уничтожить.
Основные усилия россияне приложили к тому, чтобы нанести удар по Одессе. Но 11 "Шахедов" были уничтожены силами ПВО, мобильными огневыми группами,
– сказал Братчук.
Эвакуировали 130 жителей
Как отметил Братчук, в результате атаки были повреждены многоквартирные дома. Полностью сгорели 4 автомобиля, а еще 8 – повреждены. Возгорание произошло в одном из домов, поэтому эвакуировали оттуда около 130 человек.
Пока известно о трех раненых. Одна женщина отказалась от госпитализации. Еще два человека получили ранения от обломков стекла. Их отвезли в больницу.
Есть прописная истина. Важно идти в укрытие. Не ждите, пока долетит. Часто бывает, что "Шахед" могут сбить, но остаток боевой части может нанести вред. Главное для гражданских – идти в укрытие,
– подчеркнул Братчук.
Атака по Одессе: коротко
- В ночь на 17 января в Одессе раздавались взрывы. Их было слышно в 1:44. Мониторинговые каналы сообщали, что воздушных целей было достаточно много.
- Вражеские беспилотники летели на критически низкой высоте над Черным морем. Удалось уничтожить 11 "Шахедов". Большинство упали в море, но некоторые сбитые дроны повредили гражданскую инфраструктуру.
- Всего в ночь на 17 января россияне запустили 20 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 19 единиц.