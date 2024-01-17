Об этом 24 Каналу рассказал представителль Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что на Одесщине сигнал воздушной тревоги длился менее часа. Но это был как раз пик атаки оккупантов.

К теме Россияне повредили гражданскую жилищную инфраструктуру Одессы, есть возгорание

Россияне целились именно по Одессе. Но "Шахеды" удалось уничтожить.

Основные усилия россияне приложили к тому, чтобы нанести удар по Одессе. Но 11 "Шахедов" были уничтожены силами ПВО, мобильными огневыми группами,

– сказал Братчук.

Эвакуировали 130 жителей

Как отметил Братчук, в результате атаки были повреждены многоквартирные дома. Полностью сгорели 4 автомобиля, а еще 8 – повреждены. Возгорание произошло в одном из домов, поэтому эвакуировали оттуда около 130 человек.

Пока известно о трех раненых. Одна женщина отказалась от госпитализации. Еще два человека получили ранения от обломков стекла. Их отвезли в больницу.

Есть прописная истина. Важно идти в укрытие. Не ждите, пока долетит. Часто бывает, что "Шахед" могут сбить, но остаток боевой части может нанести вред. Главное для гражданских – идти в укрытие,

– подчеркнул Братчук.

Атака по Одессе: коротко