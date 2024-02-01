Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о 15 поврежденных в Черном море единиц флота оккупантов. По его словам, хоть не всегда удается отправить их на дно, но и такие потери являются достаточно существенными.

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Иногда корабли ремонтируют

Плетенчук подчеркнул, что среди поврежденных единиц есть разные. Периодически оккупанты восстанавливают их. Многие единицы уже прошли ремонт.

По его словам, им есть что ремонтировать. Представитель ВМС отметил, что иногда эти ремонты заканчиваются так же как с БДК "Минск", или с подводной лодкой "Ростов-на-Дону", а иногда они их сразу тянут в Новороссийск, например, "Павел Державин" после двух повреждений сам туда добрался, а "Николай Муру", который должен был помогать другому кораблю, сам нуждался в буксире.

Конечно, они вынуждены восстанавливать эти единицы, потому что корабельно-катерный состав – это наиболее ценные единицы вооружения в любой армии мира,

– отметил Плетенчук.

По словам спикер, россияне даже могут что-то поднять, отремонтировать, перекрасить, переназвать корабль, загнать туда новую команду и снова его выпустить в море.

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