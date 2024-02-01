Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о 15 поврежденных в Черном море единиц флота оккупантов. По его словам, хоть не всегда удается отправить их на дно, но и такие потери являются достаточно существенными.
Смотрите также Враг рассредоточил корабли в Черном море: Плетенчук рассказал, где курсируют ракетоносители
Иногда корабли ремонтируют
Плетенчук подчеркнул, что среди поврежденных единиц есть разные. Периодически оккупанты восстанавливают их. Многие единицы уже прошли ремонт.
По его словам, им есть что ремонтировать. Представитель ВМС отметил, что иногда эти ремонты заканчиваются так же как с БДК "Минск", или с подводной лодкой "Ростов-на-Дону", а иногда они их сразу тянут в Новороссийск, например, "Павел Державин" после двух повреждений сам туда добрался, а "Николай Муру", который должен был помогать другому кораблю, сам нуждался в буксире.
Конечно, они вынуждены восстанавливать эти единицы, потому что корабельно-катерный состав – это наиболее ценные единицы вооружения в любой армии мира,
– отметил Плетенчук.
По словам спикер, россияне даже могут что-то поднять, отремонтировать, перекрасить, переназвать корабль, загнать туда новую команду и снова его выпустить в море.
Россия проигрывает битву за Черное море
- Украина восстанавливает морскую торговлю, обходя российскую блокаду, а также укрепляет свои позиции в Черном море. В этом уверены, в частности, международные аналитики. 19 сентября наблюдали за отправлением Resilient Africa из одесского порта. Это было первое судно, которое использовало новый морской коридор Украины, созданный после срыва зерновой сделки при посредничестве ООН.
- Решение России о блокаде было актом экономической войны. Поэтому и Киев тайно начал разрабатывать собственный альтернативный маршрут. Были выбраны самые мелководные участки, безопасные от российских подводных лодок.
- Всего Россия атаковала почти 200 объектов портовой инфраструктуры с момента выхода из зерновой сделки в июле 2023 года. Вражеские войска убили пятерых портовых работников, пострадало 23 человека.
- Однако в 2024 году из портов Одессы снова курсируют корабли. В общем нашим Силам обороны удалось уничтожить не менее 22 из 80 боевых кораблей российского Черноморского флота и повредить еще 13. Эти цифры были бы еще больше, если бы Россия не подняла несколько затонувших судов.