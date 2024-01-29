Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал об оперативной ситуации в Черном море. Также он объяснил почему враг выводит корабли, но не наносит ракетных ударов, передает 24 Канал.

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Где в основном находятся российские корабли

По словам Плетенчука, у российских военных есть задачи по охране пунктов базирования акватории и контроля судоходства, а также определенные учения. Он добавил, что любые ВМС выполняют и повседневные задачи, например, связанные с охраной водных районов.

То, что они (ракетоносители 24 Канал) сейчас находятся в море или выведены, еще не означает, что атака может начаться. Однако надо быть настороже, мы мониторим ситуацию, отслеживаем ее и в случае угрозы готовы реагировать.

– заметил Плетенчук.

Спикер ВМС добавил, что в большинстве случаев российские корабли сосредотачиваются в водах между Новороссийском и Севастополем в восточной части Черного моря. Однако подлодки по словам Плетенчука чувствуют себя более уверенно, чем надводные корабли, потому что они могут скрыто перемещаться в акватории.

Плетенчук также отметил, что враг не решается выводить корабли туда, где мог себе это позволить в 2022 году. Такое развитие событий – это заслуга украинских защитников.

Враг был вынужден рассредоточить корабельный состав. Он был вынужден больше сконцентрироваться в восточной части у своего берега. Поэтому, конечно, прогресс есть. Конечно, мы нуждаемся и в дальнейшем поддержки от наших партнеров и тактика на месте не стоит. Те возможности, которые есть сегодня, еще не гарантируют, что завтра не надо будет искать какие-то новые решения.

– подчеркнул спикер ВМС.

Сколько кораблей сейчас в Черном море

По данным ВМС по состоянию на утро 29 января в Черном море находилось 5 вражеских кораблей, среди которых – 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 8 ракет.

Также был зафиксирован 1 вражеский корабль в Азовском море, 2 вражеских корабля в Средиземном море, среди которых – 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.



Российская корабельная группировка в Черном море / Инфографика ВМС ВСУ

Кроме того, в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: