Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что россиянам после отстрела "Калибрами" из аппарата на ракетоносителях, придется перезаряжаться. А соответствующая специальная инженерная система находится в Севастополе.

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У россиян есть дилемма

На каждой подводной лодке имеется 4 торпедных аппарата приспособленных под обстрел ракет "Калибр", а на каждом корабле – 8 таких аппаратов. В Черное море россияне могут выводить, например по 2 подлодки и корабля, и вместе на них 24 аппарата, на которых могут быть 24 "Калибра". Однако ракет может быть меньше.

Когда же они отстреляются, по словам Свитана, то должны зарядиться, потому что пустой корабль или подлодка никому не нужны. А для перезарядки им нужно зайти в Севастополь.

Однако по Севастополю прилетают украинские ракеты, поэтому оккупантам страшно туда заходить. Во время перезарядки – особенно подлодка – очень уязвима, ведь ей приходится всплывать. Поскольку украинские силы знают месторасположение вражеских судов, туда обязательно прилетит ракета "Нептун", Storm Shadow или SCALP-EG,

– подчеркнул военный эксперт.

"Калибры" Это семейство российских крылатых ракет. В частности есть Это семейство российских крылатых ракет. В частности есть ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок и боевых надводных кораблей. Ракеты могут наносить удары на расстоянии от 200 до 2 500 километров. К цели они летят на сверхнизких высотах, что значительно усложняет работу сил ПВО против "Калибров".

Россияне понимая это, стоят перед дилеммой:

отстреливаться и затем кораблям и подлодкам ходить пустыми;

придерживать "Калибры" и запускать ракеты Х-101 и Х-555 с воздушного старта.

"Кроме того, оккупанты также знают, что крылатые ракеты украинские силы уже сбивают почти стопроцентно. А "Калибр" примерно такая же ракета как Х-101 и Х-555", – отметил Роман Свитан.

Угроза с Черного моря сохраняется