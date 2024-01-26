Оккупанты регулярно выводят в Черное море носители “Калибров”, однако не бьют ими. Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона проанализировала поведение врага, передает 24 Канал.
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Накапливают, но не бьют
По словам Гуменюк, россияне действительно в последнее время уменьшили использование "Калибров". Это можно объяснить тем, что они имеют трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой. Ведь логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а ракеты с целью сохранения базируются в Новороссийске.
В то же время руководительница пресс-центра призывает быть начеку. Пребывание носителей "Калибров" на дежурстве означает, что враг способен их применить. В какой момент это произойдет, абсолютно точно вычислить нельзя.
Вполне, вероятно, что противник намеренно держит ракетоносители все время на дежурстве и не применяет их, чтобы усыпить бдительность и нанести коварный удар.
Россия держит в Черном море 3 носителя "Калибров"
По состоянию на утро 26 января враг удерживает в Черном море 4 корабля, 3 из которых – носители "Калибров". Общий залп до 14 ракет. Об этом сообщили Военно-Морские силы ВС Украины.
В Азовском море противник имеет один корабль, в Средиземном – два, среди них также один может нести "Калибры" общим залпом до 8 ракет.
Ситуация на море / Фото Военно-Морские силы ВС Украины
Удары "Калибрами" по Украине: что известно
- Впервые за долгое время оккупанты использовали "Калибры" во время массированной атаки на Украину 2 января. Всего враг запустил три такие ракеты, все они были уничтожены силами ПВО. Последнее применение "Калибров" было почти полгода назад – 13 июля.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что россиян от использования "Калибров" останавливает нарушение логистики в Черном море. Они боятся снаряжать ракетами военные корабли в Севастополе после успешного "хлопка" в Крыму.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты применяют значительно реже "Калибры", чем другие ракеты, потому, что имеют их в арсенале гораздо меньше.
- Военный эксперт Петр Черник предположил, что враг воздерживается от применения "Калибров", поскольку пуск каждой такой ракеты – это серьезная нагрузка на ракетоноситель, подводный или надводный, и он после нескольких пусков требует серьезного ремонта и технического осмотра, а с этим у оккупантов проблемы сейчас, поскольку Силы обороны поразили их ремонтные базы. Поэтому они просто не рискуют и накапливают ракеты для будущего удара.