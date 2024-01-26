Оккупанты регулярно выводят в Черное море носители “Калибров”, однако не бьют ими. Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона проанализировала поведение врага, передает 24 Канал.

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Накапливают, но не бьют

По словам Гуменюк, россияне действительно в последнее время уменьшили использование "Калибров". Это можно объяснить тем, что они имеют трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой. Ведь логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а ракеты с целью сохранения базируются в Новороссийске.

В то же время руководительница пресс-центра призывает быть начеку. Пребывание носителей "Калибров" на дежурстве означает, что враг способен их применить. В какой момент это произойдет, абсолютно точно вычислить нельзя.

Вполне, вероятно, что противник намеренно держит ракетоносители все время на дежурстве и не применяет их, чтобы усыпить бдительность и нанести коварный удар.

Россия держит в Черном море 3 носителя "Калибров"

По состоянию на утро 26 января враг удерживает в Черном море 4 корабля, 3 из которых – носители "Калибров". Общий залп до 14 ракет. Об этом сообщили Военно-Морские силы ВС Украины.

В Азовском море противник имеет один корабль, в Средиземном – два, среди них также один может нести "Калибры" общим залпом до 8 ракет.

Ситуация на море / Фото Военно-Морские силы ВС Украины

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