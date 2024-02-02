Про це президент України заявив у своєму вечірньому зверненні. Він подякував представникам ГУР МО за чудову роботу по катеру "Івановєц", передає 24 Канал.
До теми Був у гарному робочому стані: чим важливе знищення російського катера "Івановєц"
Зеленський відзначив ГУР МО за роботу по "Івановцю"
У своєму зверненні Зеленський наголосив, що ГУР цього дня гарно попрацювали. Зокрема, він наголосив, що у хлопців черговий влучний результат – цього разу на морі.
Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую!
– наголосив він.
Окрім ГУР МО, глава держави у своєму зверненні також подякував представникам усіх елементів наших Сил оборони й безпеки України. Зокрема, це армія, Нацгвардія, СБУ, Національна поліція, Державна прикордонна служба, ДСНС, Зовнішня розвідка, УДО та Держспецзв'язку.
ГУР знищила ворожий катер "Івановєць" у Криму
- У ніч на 1 лютого спецпризначенці ГУР МО України успішно знищили російський ракетний катер "Івановєць" на анексованій території Криму. Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підкреслив, що це знищення завдало значного удару по російських окупантах.
- За словами Юсова, наразі на Чорноморському флоті Росії є лише три ракетні катери подібного типу. Прикметно, що саме цей корабель має велике значення і є предметом гордості для російських окупантів.
- До цього Військово-морські сили України повідомляли, що серед трьох катерів, розгорнутих з цією метою, є "Івановєц", оснащений протикорабельними надзвуковими ракетами "Москіт". Примітно, що ці сучасні ракети були розміщені в Чорноморському регіоні.
- Представник ГУР МО України також однозначно підтвердив, що російським суднам буде некомфортно в акваторії Чорного моря Ця рішуча позиція України підкреслює її невпинне прагнення звільнити і повернути Чорне море від окупації, наполегливо витісняючи ворожі сили з регіону.