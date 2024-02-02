Про це президент України заявив у своєму вечірньому зверненні. Він подякував представникам ГУР МО за чудову роботу по катеру "Івановєц", передає 24 Канал.

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Зеленський відзначив ГУР МО за роботу по "Івановцю"

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що ГУР цього дня гарно попрацювали. Зокрема, він наголосив, що у хлопців черговий влучний результат – цього разу на морі.

Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую!

– наголосив він.

Окрім ГУР МО, глава держави у своєму зверненні також подякував представникам усіх елементів наших Сил оборони й безпеки України. Зокрема, це армія, Нацгвардія, СБУ, Національна поліція, Державна прикордонна служба, ДСНС, Зовнішня розвідка, УДО та Держспецзв'язку.

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