Зеленський про історичне рішення ЄС
Український лідер наголосив, що сьогодні ЄС ухвалив довгоочікуване рішення. Мовиться про 50 мільярдів євро довготривалої підтримки для України. Президент пояснив: це означає, що українці нарешті мають гарантії для соціальної стабільності.
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Зеленський розповів, що рішення ухвалили під час засідання Європейської Ради – на рівні лідерів. Заради цього команда України та друзі у ЄС активно працювали по різних каналах та на різних рівнях.
Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі,
– наголосив президент.
Він додав, що це – також сигнал через Атлантику: що Європа бере на себе сильні зобов'язання. Зеленський наголосив: тепер чекаємо рішень Америки.
Загалом цей тиждень продовжується з хорошою динамікою для України.
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Президент відреагував на звільнення полонених
Український лідер зауважив, що всі воїни, які повернулися в Україну 31, вже перебувають на реабілітації. Тепер їх чекає відновлення. Кожному надають необхідну допомогу. Рідні вже можуть відвідати героїв.
Україна робить усе, аби повернути кожного та кожну.
Зеленський про Україну у НАТО
Президент наголосив, що триває робота, аби отримати для України прогрес з НАТО. Вже визначилися з позицією України щодо очікуваних результатів від саміту Альянсу у Вашингтоні.