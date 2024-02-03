По мнению Дуды, Крым – это особое место. Об этом он заявил в интервью на польском канале Kanał Zero, информирует 24 Канал.

Смотрите также Польские фермеры снова заблокируют границы

Дуда поставил под сомнение возвращение Крыма

На днях польский президент Анджей Дуда в одном из своих заявлений поставил под сомнение возвращение оккупированного в 2014 году Крыма под контроль Киева.

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", – высказался лидер Польши.

Отвечая на вопрос о Крыме, польский глава ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.

Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск,

– заявил Дуда.

Временно оккупированный полуостров он назвал "особым местом, в частности, по историческим причинам". Ведь, как отметил президент Польши, "если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России".

Как отреагировал украинский посол в Польше

Посол в Варшаве Василий Зварич отреагировал на слова польского президента, заверив, что Украине удастся отвоевать захваченный в 2014 году полуостров.

Он подчеркнул, что "Крым – это Украина: так есть и так будет".

Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе,

– подчеркнул глава украинского посольства в Варшаве.

Реакция польского МИДа

Глава МИД Польши после противоречивого заявления президента Дуды о Крыме отметил, что Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждала Россия.

Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Россией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года,

– отметил Радослав Сикорский.

Высказывания президента Польши Анджея Дуды: последние новости