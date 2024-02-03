На думку Дуди, Крим – це особливе місце. Про це він заявив у інтерв'ю на польському каналі Kanał Zero, інформує 24 Канал.

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Дуда поставив під сумнів повернення Криму

Днями польський президент Анджей Дуда в одній зі своїх заяв поставив під сумнів повернення окупованого у 2014 році Криму під контроль Києва.

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", – висловився лідер Польщі.

Відповідаючи на запитання про Крим, польський очільник відповів, що не знає, чи отримає його Україна його назад.

Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ,

– заявив Дуда.

Тимчасово окупований півострів він назвав "особливим місцем, в тому числі з історичних причин". Адже, як зазначив президент Польщі, "якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії".

Як відреагував український посол у Польщі

Посол у Варшаві Василь Зварич відреагував на слова польського президента, запевнивши, що Україні вдасться відвоювати захоплений у 2014 році півострів.

Він наголосив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".

Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом,

– наголосив глава українського посольства у Варшаві.

Реакція польського МЗС

Очільник МЗС Польщі після суперечливої заяви президента Дуди про Крим наголосив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які неодноразово підтверджувала Росія.

Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Росією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року,

– зазначив Радослав Сікорський.

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